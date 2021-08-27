Часто мы принимаем важные решения, которые могут кардинально изменить нашу жизнь.

Одно из таких – переезд на постоянное место жительства в другую страну. Если вы на это решились, то вам будет необходимо оформить выезд на ПМЖ. Об этом рассказали в Правительстве для граждан.

Сделать это можно, обратившись в ЦОН.

При себе нужно иметь следующие документы:

• заявление-анкету

• удостоверение личности и паспорт, свидетельства о рождении на детей до 16 лет

• соглашение об уплате алиментов, в случае если на территории Казахстана проживают члены семьи, которым вы по закону обязаны предоставлять содержание

• заключение органов опеки об учете мнения ребенка не достигшего десятилетнего возраста при принятии решения о переезде

• нотариальное согласие одного из родителей, если другой родитель переезжает на ПМЖ с ребенком не достигшим 18 лет

• чек об оплате госпошлины.

Срок оказания услуги составляет 20 рабочих дней, стоимость 1 МРП.