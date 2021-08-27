Часто мы принимаем важные решения, которые могут кардинально изменить нашу жизнь.
Одно из таких – переезд на постоянное место жительства в другую страну. Если вы на это решились, то вам будет необходимо оформить выезд на ПМЖ. Об этом рассказали в Правительстве для граждан.
Сделать это можно, обратившись в ЦОН.
При себе нужно иметь следующие документы:
• заявление-анкету
• удостоверение личности и паспорт, свидетельства о рождении на детей до 16 лет
• соглашение об уплате алиментов, в случае если на территории Казахстана проживают члены семьи, которым вы по закону обязаны предоставлять содержание
• заключение органов опеки об учете мнения ребенка не достигшего десятилетнего возраста при принятии решения о переезде
• нотариальное согласие одного из родителей, если другой родитель переезжает на ПМЖ с ребенком не достигшим 18 лет
• чек об оплате госпошлины.
Срок оказания услуги составляет 20 рабочих дней, стоимость 1 МРП.