О порядке расторжения пенсионного договора и возвращения накопленных средств при выезде на ПМЖ в другую страну рассказывает Информационный ресурс Завтрак с юристом

В соответствии с Законом РК «О пенсионном обеспечении» право на пенсионные выплаты из ЕНПФ в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана имеют выехавшие на ПМЖ за пределы РК иностранцы и лица без гражданства, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ и представившие документы, определённые законодательством РК, подтверждающие факт выезда.

Для получения пенсионных выплат выехавшие на ПМЖ за пределы РК при личном обращении в представляют в ЕНПФ:

1) заявление о назначении пенсионных выплат;

2) копию заграничного паспорта и оригинал для сверки, если иное не предусмотрено международными договорами, ратифицированными РК;

3) сведения о банковском счёте получателя.

После получения вышеуказанных документов ЕНПФ запрашивает сведения из информационных систем госорганов РК о наличии у обратившегося удостоверения личности гражданина Казахстана, либо вида на жительство иностранца в РК, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом РК, и его действительности. В случае получения сведений о недействительности этих документов, либо об аннулировании разрешения на постоянное проживание в РК, ЕНПФ осуществляет выплату в течение 10 рабочих дней со дня приёма документов.

Пенсионные выплаты переводятся ЕНПФ на банковский счёт получателя, реквизиты которого указаны в заявлении: в тенге – при перечислении на банковские счета на территории Казахстана; в долларах США, в евро, в фунтах стерлингов или в российских рублях – при перечислении на иностранные банковские счета.

Важно помнить, что перед выездом на ПМЖ необходимо пройти процедуру оформления документов в установленном порядке. Если этого не будет сделано, для получения выплат из ЕНПФ придется вернуться в Казахстан, получить вид на жительство и пройти процедуру оформления документов на выезд на ПМЖ за пределы РК в органах миграционной службы.

Соблюдение этого законодательного требования необходимо, чтобы выехавший на ПМЖ за пределы РК выполнил все обязательства перед Республикой Казахстан и её гражданами по долгам, кредитам, алиментам и другим обязательствам.