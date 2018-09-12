В ближайшие годы АО «KEGOC» планирует построить в Туркестане новую подстанцию мощностью 220 КВт, сообщил на площадке СЦК Министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передаёт BNews.kz.

«Сегодня электроснабжение города осуществляется посредством одной подстанции – 220 КВт Кентау. И предполагается, что системным оператором АО «KEGOC» в ближайшие несколько лет будет построена новая подстанция мощностью 220 КВт»,- сказал на площадке СЦК Канат Бозумбаев.

Кроме этого, по словам главы ведомства, за счёт средств инвесторов и госбюджета в Туркестане в ближайшие годы планируется строительство ещё шести подстанций.

«Будет построено 3 подстанции за счёт средств инвесторов и государственного бюджета 3 подстанции по 10 КВт. Между ними будет проложены воздушные сети электроснабжения. Таким образом, электроэнергетическое снабжения населения Туркестана будет закольцовано, что повысит в значительной степени надёжность энергоснабжения города», — отметил министр.

Как подчеркнул Бозумбаев, к 2030 году количество потребления электроэнергии в Туркестане возрастёт с 29 до 105 мгВт.

«Как раз идёт совещание на самом высоком уровне. Там обсуждается развитие города Туркестан, и в том числе развитие инфраструктуры. Нашими специалистами совместно с местными исполнительными органами проработаны необходимые вопросы по обеспечению инфраструктуры Туркестана и его окрестности. На сегодня максимум потребление электроэнергии в Туркестане был зарегистрирован в прошедший осенне-зимний период 29 мгвт, но предполагается, в соответствии с будущим генпланом, будет резкий рост населения и развития экономики Туркестана», — подчеркнул он.