Пятница – самое время задуматься о том, чем заняться в выходные. Today.kz подготовил для вас краткий обзор мероприятий в Шымкенте на эти дни. Посетить их можно будет с друзьями и детьми и с пользой для души и тела провести время.

22 сентября

В 10:00 в легкоатлетическом комплексе (улица Казиева, 2а) пройдет благотворительный турнир по настольному теннису. Взяться за ракетки предлагает волонтерская группа «Шымкент Қайырымды Жандары». Все собранные деньги передадут родителям девочек Айман и Шолпан в помощь для лечения ДЦП. Стоимость участия – 1000 тенге.

В 12:00 в бизнес-центре «Атамекен» состоится презентация «Академии женского предпринимательства». На мероприятие приглашают как уже успешных бизнесвумен, так и стартаперов. Будет возможность познакомиться, наладить контакты и посетить мастер-класс на тему «Философия успешного бизнеса». Бесплатно.

В 19:00 в Chaplin’s Coffee House (улица Аскарова, 1) начнется киновикторина. Участникам игры нужно будет ответить на вопросы из области кино, сериалов и мультфильмов. Вход свободный.

В 19:00 на Центральном стадионе имени Кажымукана стартует матч между футбольными командами «Ордабасы» и «Иртыш» (Павлодар) в рамках XXVII тура премьер-лиги Казахстана. Стоимость билетов – от 200 до 500 тенге.

В 19:00 в областном русском драматическом театре представят спектакль «Будьте здоровы» – комедию нравов о том, как умирает мораль, если торжествуют деньги. Стоимость билетов – от 800 до 1500 тенге.

22-23 сентября

С 10:00 в ресторане «Ингольштадт» (улица Желтоксан 3/8) будет проходить семейный фестиваль Bope Fair. Организаторы подготовили для всех посетителей много полезных занятий и развлечений. Вход свободный.

23 сентября

В 11:00 в областном русском драматическом театре покажут сказку «Карлик Нос». Стоимость билета – 500 тенге.

В 12:00 усадьба «Ладушки» (улица Байтурсынова, 74/4) ждет маленьких гостей и их родителей в детской комнате комплекса на игру «Построй свою кондитерскую». Ребятам расскажут, что такое деньги, и будут учить управлять личными финансами. Стоимость участия – 2000 тенге.

В 12:00 в областном театре кукол продемонстрируют спектакль на казахском языке «Ләйлек». Взрослые увидят в этой постановке тему одиночества, поиска родственной души. Дети поймут основной посыл – плохо быть без друзей, а вместе можно свернуть горы. Стоимость билетов: для детей – 300 тенге, для родителей – 400 тенге.

В 19:00 областной русский драматический театр приглашает на премьеру спектакля-трагедии «В ночь лунного затмения». Стоимость билетов – от 800 до 1500 тенге.