Как казахстанцы отдохнут в марте 2024 года

Первый месяц весны традиционно радует не только погодой, но и длительными выходными.

Казахстанцы в марте отметят сразу 2 праздника: Международный женский день и Наурыз.

8 марта в этом году выпадает на пятницу. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе отдохнуть можно сразу 3 дня подряд: пятницу (8 марта), субботу (9 марта), воскресенье (10 марта). При шестидневной рабочей неделе: пятница, 8 марта выходной, 9 марта, суббота- рабочий день и 10 марта — выходной.

Мини каникулы будут у взрослых в дни весеннего равноденствия. Целых 5 дней выходных выпадают на главный праздник весны.

Итак, при пятидневной рабочей неделе: 21, 22, 23, 24, 25 марта отдыхаем;

при шестидневной рабочей неделе: 21, 22, 23, 24 марта 2024 года отдыхаем, 25 марта работаем.

В общей сложности при пятидневной рабочей неделе в марте количество выходных дней составит 14 дней, а при шестидневке — 12 дней.