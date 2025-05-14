Сколько дней отдохнут казахстанцы на Курбан айт

Курбан айт — один из главных праздников мусульманского мира. В этом году он начинается в пятницу, 6 июня.

По предложению духовенства, Министерство труда и социальной защиты объявило этот день официальным выходным. Продолжительность отдыха будет зависеть от графика работы.

При пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут три дня подряд: с 6 по 8 июня — пятницу, субботу и воскресенье. А вот при шестидневке выходными станут только пятница и воскресенье — суббота, 7 июня, останется рабочим днём.

Курбан айт сопровождается важными религиозными обрядами: праздничной молитвой, жертвоприношением и благотворительностью. По всей стране будет обеспечено соблюдение санитарных норм и общественного порядка.

По информации специалистов, обряды жертвоприношения пройдут только в мечетях и специально отведённых местах. Там же проведут разъяснительную работу для населения, чтобы всё соответствовало требованиям безопасности и традициям праздника.