Сколько дней отдыхаем в декабре и на Новый год

Декабрь месяц перестал быть насыщенным на выходные и праздничные дни. Отныне в Казахстане 1 декабря не отмечается День первого президента. Также празднование Дня Независимости сократили до 1 дня.

Таким образом, в декабре казахстанцы будут дополнительно отдыхать только на День Независимости — 16 декабря 2022 года, который выпадает на пятницу. 17 декабря 2022 года больше не официальный праздник, он выпадает на субботу и считается выходным, переноса на 19 декабря не будет.

Итак, при пятидневной рабочей неделе – 16(пятница), 17(суббота), 18(воскресенье) декабря 2022 года будут выходными;

При шестидневной рабочей неделе – 16 выходной, 17 декабря рабочий, 18 декабря выходной.



На Новый год казахстанцы отдохнут чуть дольше. 31 декабря выпадает на субботу, он автоматически считается выходным для тех, у кого пятидневный рабочий график. А вот тем, кто трудится 6 дней в неделю, придется 31-числа выйти на работу.

Итак, при пятидневной рабочей неделе: 31 декабря, 1, 2, 3 января 2023 года отдыхаем;

При шестидневной рабочей неделе: 31 декабря работаем, 1, 2, 3 января 2023 года выходные.

7 января Рождество выпадает в этом году на субботу, переноса не будет. При пятидневной и шестидневной рабочей неделе 7, 8 января 2023 года — выходные.