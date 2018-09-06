Комитетом охраны общественного здоровья в ходе ежемесячного мониторинга безопасности продукции в Восточно-Казахстанской области были выявлены опасные детские игрушки куклы LOL, передает пресс-служба КООЗ РК.

Производителем данных игрушек является китайская компания YiliHansonTradeLogisticsCo., Ltd.

Игрушки превышают содержание максимально допустимых концентраций фенола и формальдегида в два и нескольких десятков раз.

Установлено, что данная партия куклы LOL была ввезена под сертификатами соответствия, выданными органом по подтверждению соответствия Российской Федерации, при этом в одном из сертификатов имелись нарушения, о чем проинформирован комитет технического регулирования и метрологии МИР РК для проведения дальнейших соответствующих мероприятий об аннулировании данных сертификатов, в том числе информировании федеральной службы по аккредитации Российской Федерации.

Комитетом охраны общественного здоровья проводятся меры по изъятию несоответствующей продукции, введен усиленный лабораторный контроль на территории всей республики, в отношении реализаторов приняты административные меры, том числе проводятся соответствующие мероприятия по проверке поставщиков-импортеров на территории страны.