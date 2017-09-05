Горящие выходные в ЮКО: степной пожар чудом удалось остановить на подступах к селу

0
72

Горящие выходные в ЮКО: степной пожар чудом удалось остановить на подступах к селу. Пламя двигалось стремительно — края огня сельчане не увидели. Сообщение на пульт 101 Байдибекского района поступило днем 31 августа.

По сообщениям жителей аула Когарыс сельского округа Боралдай, огонь охватил порядка девяти гектаров сухой травы и подступал к селу. Пожарные среагировали оперативно. На место вызова выехали две единицы техники и 8 человек личного состава. В течение четырех часов огонь был полностью ликвидирован.

Сообщение о следующем степном пожаре поступило уже вечером третьего сентября.

Рауан Ордабек, главный специалист ДЧС ЮКО: «Вызов поступил 3 сентября в 18:18. Как установили наши сотрудники, в селе Кенес аульного округа Акбастау Байдибекского района загорелась сухая трава на площади в 17 гектаров. На ликвидации ЧС были задействованы 2 спецавтомашины, 4 человека из числа личного состава службы пожаротушения, трое сотрудников оперативной группы, 10 человек от акимата и пять местных жителей. В пожаре никто не пострадал. Огонь был полностью ликвидирован через пять часов в 23 часа тридцать минут».

К слову, скорость распространения степных пожаров довольно высока и может достигать 30 километров час. Находиться близко к зоне степного пожара опасно. Кроме огня, опасность для человека представляют токсичные продукты горения.

Риск возникновения степного пожара особенно велик в августе и сентябре. В это время почва обычно содержит недостаточно влаги, чтобы обеспечивать интенсивное развитие растений, из-за чего нарастание зелёной массы временно прекращается, и степные травы переходят в состояние полупокоя, пока уровень влаги в почве не повысится. Кроме этого времени, полевые пожары часто возникают в конце весны, когда прошлогодняя трава, находившаяся зимой под снегом, начинает высыхать.

Спецслужбы могут достаточно легко локализовать степной пожар, но из-за быстрого распространения огня пожар может оказаться реальной угрозой лесам, жилым домам или промышленным зданиям, которые находятся рядом.

Данияр Худайбергенов

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Уведомлять меня
2000
wpDiscuz