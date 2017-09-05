Горящие выходные в ЮКО: степной пожар чудом удалось остановить на подступах к селу. Пламя двигалось стремительно — края огня сельчане не увидели. Сообщение на пульт 101 Байдибекского района поступило днем 31 августа.

По сообщениям жителей аула Когарыс сельского округа Боралдай, огонь охватил порядка девяти гектаров сухой травы и подступал к селу. Пожарные среагировали оперативно. На место вызова выехали две единицы техники и 8 человек личного состава. В течение четырех часов огонь был полностью ликвидирован.

Сообщение о следующем степном пожаре поступило уже вечером третьего сентября.

Рауан Ордабек, главный специалист ДЧС ЮКО: «Вызов поступил 3 сентября в 18:18. Как установили наши сотрудники, в селе Кенес аульного округа Акбастау Байдибекского района загорелась сухая трава на площади в 17 гектаров. На ликвидации ЧС были задействованы 2 спецавтомашины, 4 человека из числа личного состава службы пожаротушения, трое сотрудников оперативной группы, 10 человек от акимата и пять местных жителей. В пожаре никто не пострадал. Огонь был полностью ликвидирован через пять часов в 23 часа тридцать минут».

К слову, скорость распространения степных пожаров довольно высока и может достигать 30 километров час. Находиться близко к зоне степного пожара опасно. Кроме огня, опасность для человека представляют токсичные продукты горения.

Риск возникновения степного пожара особенно велик в августе и сентябре. В это время почва обычно содержит недостаточно влаги, чтобы обеспечивать интенсивное развитие растений, из-за чего нарастание зелёной массы временно прекращается, и степные травы переходят в состояние полупокоя, пока уровень влаги в почве не повысится. Кроме этого времени, полевые пожары часто возникают в конце весны, когда прошлогодняя трава, находившаяся зимой под снегом, начинает высыхать.

Спецслужбы могут достаточно легко локализовать степной пожар, но из-за быстрого распространения огня пожар может оказаться реальной угрозой лесам, жилым домам или промышленным зданиям, которые находятся рядом.

Данияр Худайбергенов