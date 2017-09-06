Автор видео о неработающих светофорах на оживленном перекрестке Шымкента добился его ремонта

Автор видео о неработающих светофорах на оживленном перекрестке добился его ремонта. Житель Шымкента Кайрат Карибаев опубликовал на своей страничке в Фесбуке видео, где светофоры уже в рабочем состоянии.

«Это называется «Народным контролем», — подписал видео Кайрат Карибаев, — Если помните, 1 сентября было опубликовано видеообращение к представителям власти о неработающих светофорах. И вот, сегодня автоматические регулировщики дорожного движения заработали. Теперь дети могут без риска для жизни учиться!»

Мұны бəлеқорлық емес "халықтық бақылау" дейді. Естеріңізде болса, 1 қыркүйек күні жауапты мекемелерге арналған құлаққағыс заяға кетпеді. Рахмет! Енді мен де таутеке сияқты шошаңдамай, спаааакойно "жасыл адамды" көргенде жолды кесіп өте беретін болдым. #халықтықбақылау #алғыс #мектепке Nai-post ni Kayrat Karibaev noong Martes, Setyembre 5, 2017

Напомним, светофорный комплекс на перекрестке улиц Аль-Фараби и Ирисмат ата в микрорайоне Самал-3 не работал порядка месяца. Неподалеку расположена школа №56, с другой стороны улицы — школа №52. В обеих школах учится около пяти тысяч детей. Горожане забили тревогу.

Кайрат попросил о максимальном репосте своего видео в надежде, что городские власти обратят внимание на проблему.

Комментаторы в социальных сетях предлагают создать рубрику «Народный контроль», чтобы убедиться, насколько оперативно ответственные лица реагируют на проблемы, заявленные жителями.