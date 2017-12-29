Двое жителей ЮКО погибли от ботулизма в этом году. В эти дни за жизнь еще одного смертельно больного пациента борются инфекционисты. Всего в области зафиксировано 30 случаев опасной болезни. Но в преддверии обильных празднований врачи более чем обеспокоены.

Департамент охраны общественного здоровья и врачи-инфекционисты юга предупреждают жителей региона об опасности, которую таят в себе консервированные овощи, салаты, грибы и другие засолки. Несвежие продукты на праздничном дастархане могут испортить праздник и даже довести до больничной койки.

В праздничные дни число пациентов, с пищевыми отравлениями в городской инфекционной больнице увеличивается в разы.

Не дремлет и ботулизм — он поджидает южан в банках с соленьями, грибами и салатами. В этом году токсикоинфекционное заболевание настигло 30 человек в ЮКО. Из них два случая со смертельным исходом. Сейчас врачи больницы борются за жизнь еще одного зараженного ботулизмом пациента.

Жанара Тулменова, заведующая детским отделением городской инфекционной больницы: «У нас в праздники открывают много банок, консервы, заготовки. И здесь таится большая опасность. Ботулизм внешне не заметен…»

Врачи рассказывают и о первых признаках болезни, когда не медля ни минуты нужно вызвать скорую помощь.

«Через два-три часа после приема пищи может появиться тошнота, головокружение потом может быть гнусавость, охриплость голоса. У заболевшего может появиться двоение в глазах. Необходимо сразу обратиться к врачу, если почувствовали себя нехорошо!», — уверена врач.

Первое, на что надо обратить внимание при выборе продуктов, это целостность упаковки. Даже небольшое повреждение может вызвать порчу. Ну, и, конечно, срок годности.

В случае с консервами следует внимательно изучить крышку. Если она вздута, то, скорее всего, содержимое заражено бактериями, которые вызывает ботулизм.

К слову, при длительной температурной обработке ботулизм, как многие думают, НЕ погибает. Губительная температура для микробов превышает температуру кипения воды. Добиться такой температуры в домашних условиях практически невозможно. Поэтому вздувшиеся банки из погреба необходимо сразу отправлять в помойку. Без сожаления.

Меруерт Серикбаева, руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора за пищевыми объектами: «В канун Нового года хотелось бы жителям города порекомендовать быть очень осторожными с консервированными продуктами. Любая банка заслуживает пристального внимания. Если вам даже показалось, что банка бомбажная, немедленно избавьтесь от нее!»

Специалисты рекомендуют быть внимательными не только при покупке продуктов, но и следить за тем, что уже лежит в холодильнике. Для начала необходимо изучить инструкцию по хранению и обязательно ее соблюдать. В этом случае риск получения отравления значительно уменьшается.

Подстерегает в новый год и аллергия. Увлекаться цитрусовыми и экзотическими фруктами врачи не советуют — иначе даже самый стойкий иммунитет не спасет от зуда и высыпаний на теле.

Увеличивается в праздники и опасность алкогольного отравления. В новогодней суете выпытывать у продавцов лицензию порой не бывает времени и по ошибке можно приобрести контрафакт. Кстати, специально для занятых казахстанцев разработано мобильное приложение под названием Wipon. Всего одно сканирование акцизной марки сообщит о подлинности алкогольной продукции.

Анастасия Новикова