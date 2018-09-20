В Алматы прошло торжественное закрытие первого международного кинофестиваля Almaty Film Festival.На церемонии закрытия объявили победителей кинофестиваля, сообщает пресс-департамент Almaty Film Festival, передает Тengrinews.kz. Специальный приз жюри «За операторское искусство и работу художника-постановщика» получил фильм Адильхана Ержанова «Ласковое безразличие мира».

Приз в номинации «Лучшая актриса» разделили между собой две главные героини фильма «Донос на Сару и Салима» Майса Абд Эльхади и Сивэйн Крэчнер. «Лучшим актером» стал Георгий Бочоришвили, «Горизонт» режиссера Тинатин Каджришвили. «Лучшим режиссером» признан Роман Бондарчук (фильм «Вулкан»). Гран-при первого международного кинофестиваля Almaty Film Festival присужден дебютной работе режиссера Дарьи Жук «Хрусталь».

Кроме официальных призов кинофестиваля, вручали независимые награды. Организация ЮНЕСКО вручила приз лучшему документальному фильму в секции «Культурное и природное наследие, туризм и спорт» картине «Генезис 2.0» режиссеров Кристиана Фрая и Максима Арбугаева.

Фильм «Алтын Эмель» режиссера Олега Белялова удостоился специальной награды от генерального информационного партнера кинофестиваля АО «Хабар». Победителями питчинга стали продюсер Серик Абишев и режиссер Адильхан Ержанов с проектом «Куандык».

Сертификат корпорации «Русская Фильм Группа» на продюсерскую разработку, а также на выполнение полного цикла услуг по постпродакшену получил проект «Ты не один» (Хусейн Ферзаули, Сабина Жунуспекова Сабина, Иван Кващук). Президент МКФ Almaty Film Festival Акан Сатаев вручил специальный приз фестиваля «За вклад в мировой кинематограф» всемирно известному кинорежиссеру, особому гостю фестиваля Ким Ки-Дуку, а также немецкой актрисе Настасье Кински.

С 15 по 19 сентября в Алматы состоялся первый международный кинофестиваль Almaty Film Festival. В жюри кинофестиваля вошли казахстанский продюсер Гульнара Сарсенова (фильм «Айка»), французский продюсер Пьер Спенглер («Супермен»), немецкая актриса Настасья Кински (обладательница премии «Золотой глобус» 1981 года, неоднократный номинант на премию Cesar), французский продюсер Марк Рускар. Возглавил жюри российский режиссер Сергей Бодров.