Оксолиновая мазь относится к местному противовирусному средству, препарат не имеет противопоказаний и может применяться с раннего возраста, безопасна для лечения беременных женщин и пожилых людей, пишет портал Женское мнение.

От чего помогает оксолиновая мазь

Основное применение практикуется при лечении и профилактики гриппа.

Кроме лечения насморка оксолиновая мазь помогает при следующих состояниях:

• ринит вирусной этиологии, болячки носовой полости после насморка, ОРЗ, ОРВИ, ветрянка;

• в дерматологии: лишай обыкновенный, опоясывающий и пузырьковый, псориаз, герпес, кандиломы, бородавки, шипицы, дерматит вызванный герпесом, контагиозный молюск;

• в офтальмологии при воспалении глазного яблока, поражении слизистой оболочки глаз герпесом, кератит, конъюктивит.

Важно. Благодаря отсутствию накапливания препарата и системного влияния на организм оксолиновая мазь позволяет лечить заболевания требующие длительного влияния противовирусного средства без вреда для здоровья.

Перед началом лечения важно проконсультироваться с узким специалистом, ведь при бактериальном поражении могут быть похожие симптомы, однако мазь эффекта не имеет.

Профилактика гриппа и простуды

Оксалиновая мазь помогает на раннем этапе ОРЗ, а также эффективна в качестве профилактирующего средства при карантине по вирусной инфекции.

Как применять:

• с помощью ватной палочки мазь наносится тонким слоем по внутренней поверхности носа 1-2 раза в день для профилактики и 3-4 раза при уже произошедшем инфицировании;

• перед нанесением новой порции препарата обязательно промыть носовую полость солевым раствором (можно развести самостоятельно ½ чайной ложки на кружку воды комнатной температуры или взять готовый изотонический раствор);

• при высоком риске заражения можно усилить защиту с помощью нанесение оксолиновой мази в ротовую полость. Применяется чаще у детей раннего возраста. Для детей раннего возраста можно смазать пустышку или нанести на корень языка с помощью ватной палочки.

В случае симптомов ангины допускается применение мази после полоскания горла антисептическими препаратами или отварами трав противовоспалительного действия.

Оксолиновая мазь при воспалении глаз

При кератоконъюктивите вызванном вирусной инфекцией (чаще поражение аденовирусом) хорошо помогает 0,25% мазь оксолиновая. Курс лечения 5-7 дней заключается в закладывании средства за века до 3 раз в сутки.

Важно помнить что при воспалении глаз вызванном бактериальной инфекции эффективность от оксолина нулевая, препарат назначается только при уточнении вирусного поражения. При бактериальном поражении выражены гнойные выделения, при вирусной на первый план выступает зуд и жжение глаз при незначительных выделений из пораженного глаза без примеси гноя.

Оксолиновая мазь помогает при вирусном стоматите

Для лечения стоматита вирусного происхождения используется препарат 0,25%. мазью тщательно промазывается каждая язвочка и тонким слоем наносится на всю ротовую полость с целью предотвращения формирования новых афт.

Важно. Перед каждым нанесением мази ротовая полость подлежит тщательному туалету:

• чистка зубов при стоматите должна быть щадящей, без чрезмерного механического воздействия на пораженные десна.

• Образовавшиеся корочки удалить с помощью ватного тампона смоченного в стерильном масле. Срывать и сковыривать язвочки нельзя;

• Прополоскать ротовую полость отваром ромашки, шалфея или готовым аптечным антисептиком (фурацилин, хлоргексидин).

• Смазать ротовую полость оксолином уделяя особое внимания язвочкам. Курс лечения зависит от течения заболевания и проводится до полного заживления слизистой оболочки ротовой полости. Важно. При нанесении препарата движения должны быть легкими, промокающего характера. Втирание средства не допускается.

• На ночь применяется солкосерил.

При бородавках помогает оксолиновая мазь

Лечение бородавок оксолиновой мазью занимает от 3 до 7 месяцев. Для нанесения на пораженную область применяется 3% раствор мази.

Способ лечения

• Кожные покровы и бородавку тщательно промыть и просушить полотенцем;

• непосредственно на бородавку и кожу вокруг нее нанести мазь тонким, но плотным слоем;

• сверху положить стерильную марлевую салфетку;

• на салфетку положите вощенную бумагу либо полиэтилен;

• хорошо прибинтуйте.

Процедура проводится не менее 2 раз в день до полного устранения проблемы.

Оксолиновая мазь помогает при герпесе

Вирусом герпеса поражены 80% населения. При обострении заболевания ощущается зуд, жжение, боль в области высыпания, возникают пузырьки, которые в дальнейшем лопатся, образуя язвочки.

Терапия герпетического высыпания проводится 3% мазью. Наносить непосредственно на область поражения 3-4 раза в сутки. При легкой форме патологии курс не превышает 2 недель. В случае осложненного течения болезни оксолиновая мазь наносится до полного заживления ранок. В случае необходимости добавляются противовирусные препараты перорального применения.

Помогает ли оксолиновая мазь при ветрянке и лишае?

Лечение ветряной оспы оксолиновой мазью приветствуется не каждым педиатром.

Для лечения ветрянки следует применять 3% мазь на лечение кожных высыпаний, при локализации пузырьков и язвочек на слизистой оболочке необходимо применять 0,25% мазь.

Наносить тонким слоем 2-3 раза в день на каждый элемент. Курс терапии до недели.

Оксолиновая мазь предотвращает распространение инфекции по телу, ускоряет заживлению воспалительных элементов.

При постановки диагноза: опоясывающий или простой лишай инструкция по применению соответствует описанным действиям при ветряной оспе.

Контогиозный молюск и оксолин

Поражение кожных покровов вирусом оспы — контагиозным молюском подается лечению оксолиновой мазью. Для лечения применяют 3% или 0,25% препарат в зависимости от места локализации поражающего элемента. При поражении слизистой оболочки используется менее концентрированный препарат. Курс применения от 2 — 6 недель до полугода.

Противопоказания к применению

Лечение беременных и кормящих матерей возможно только после консультации с врачом, исследования действия оксолиновой мази в период лактации не проводилось.

В случае аллергической реакции на компоненты мази лечение препаратом не допустимо.

Кроме того, запретом на лечение средством может стать развитие побочных реакций:

• чувство жжения и раздражения при нанесении средства;

• обильное течение из носа (ринорея) после применения мази;

• раздражение кожных покровов — контактный дерматит.

При развитии незначительных реакций на лечение вопрос о дальнейшем использовании должен рассматривать врач, при серьезных осложнениях препарат подлежит отмене.

Аналоги

Препартов содержащих оксолин нет, однако похожими свойствами обладает множество противовирусных средств имеющих наружные формы препарата и таблетированные.