Парень с ДЦП из Шымкента освоил танцы на коляске и стал чемпионом

27-летний парень с ДЦП на собственном примере показал, как добиться успехов в любимом деле. Ермек Калымбетов из Шымкента стал чемпионом Казахстана по спортивно-бальным танцам на колясках, в копилке его достижений и участие в мировом турнире.

Как он преодолевает трудности, выполняет трюки на коляске, парень поделился с Tengrinews.kz. В детстве Ермек мечтал стать эстрадным певцом. Но проблемы со здоровьем давали о себе знать. Парень начал заниматься спортом.

«Я хотел укрепить свои тело и дух. В 2009 году начал заниматься гонками на колясках, участвовал в соревнованиях в Казахстане, брал первые-вторые места. В 2012 году у меня был первый зарубежный опыт — я поехал в Дубай на турнир, но места никакого не получил, так как пришел последним. Это меня сильно расстроило. Я стал думать, чем бы мне заняться еще, в чем можно преуспеть. Мне посоветовали пойти на спортивно-бальные танцы, где можно танцевать на колясках. И с 2016 года я занимаюсь этим профессионально», — рассказал парень.

Ермек признался, что первое время ему было тяжело — тело не слушалось, он не попадал в ритм и такт. Парень начал сомневаться, что когда-нибудь научится танцевать. Но упорство и ежедневные репетиции сделали свое дело.

«Меня воодушевило участие в чемпионате Азии по фристайлу, который проходил в Тайбэе. Я там взял первое место. Этот турнир дал мне путевку на чемпионат мира в Бельгии. Мне удалось занять пятое место. Я мечтаю когда-нибудь занять первое место на чемпионате мира, хочу увидеть флаг и услышать гимн нашей страны».

https://www.instagram.com/p/Bhi76zqArbP/?taken-by=kalymbetoff

Помимо танцев, Ермек работает в реабилитационном центре для людей с ограниченными возможностями. Там он организовывает развлекательные мероприятия, отвечает за культурный досуг. В свободное время парень увлекается акробатикой.

Так, однажды в зале он взобрался по канату в инвалидном кресле. Сейчас у Ермека новая цель — взобраться по канату до самого потолка.