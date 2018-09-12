Педагоги из Кореи будут преподавать в Шымкенте. Они, совместно с местными специалистами, начнут обучать корейскому языку в новом образовательном центре на базе южноказахстанского государственного университета.

Для учащихся вуза обучение будет бесплатным. Записаться на курсы могут и другие желающие, правда уже на платной основе. Чтобы презентовать новый центр в Шымкент прибыла делегация Посольства Южной Кореи в РК и представители университета Санменг.

Корейский язык, культура и традиции страны утренней свежести, а именно так поэтично называют Южную Корею, станут ближе к шымкентцам. В городе открылся образовательный центр. Планируется, что педагоги из Кореи будут преподавать студентам разные дисциплины на иностранном языке. В презентации центра принимают участие делегация Посольства Южной Кореи в Казахстане и представители университета «Санменг».

Кима Дэсик, чрезвычайный и полномочный посол Южной Кореии в РК: «Корейский образовательный центр мы открываем в Шымкенте не случайно. У нас налажено сотрудничество в различных направлениях, в том числе нас интересует сфера предпринимательства. К тому же город приобрел статус мегаполиса. Мы хотим расширить сотрудничество в области коммерциализации совместных научно-исследовательских разработок и обмениваться опытом по актуальным направлениям».

Обучение будет длится в течение года. Студенты ЮКГУ могут изучать язык бесплатно.

«Я учусь на факультете «Международного отношения» и я знаю в совершенстве русский, казахский и хочу изучать корейский язык. Я хочу стать послом Кореи» — говорит Айжан Садихан, студентка.

Тем кто не учится в вузе, за новые знания придется платить. Академический обмен будет налажен на взаимовыгодных условиях. В итоге, те, кто язык все-таки освоил, получат возможность поехать на практику в Южную Корею.

Жанат Тохтарбай