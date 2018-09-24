В Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции назвали регионы Казахстана с самым высоким уровнем коррупции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя АДГСПК Жанну Бастарову.

С начала года в Казахстане выявлено 1 393 факта коррупционных преступлений. Диапазон размера взяток по уголовным делам в зависимости от субъекта и характера решаемых вопросов варьируется от 5 тысяч до свыше 30 миллионов тенге, а суммы хищений — от 10 тысяч до свыше 3 миллиардов тенге «Из общего количества преступлений 112 зарегистрировано в Астане, так как именно в столице работает наибольшее количество госслужащих.

Далее следуют Костанайская и Туркестанская области — 109 и 108 коррупционных преступлений соответственно. Самый низкий уровень коррупции — в Северо-Казахстанской области — 52 преступления с начала года», — сообщила официальный представитель АДГСПК. По итогам 8 месяцев, по данным агентства, наиболее коррупциогенной оказалась сфера строительства.

Здесь выявлено 157 коррупционных правонарушений. В этом списке также сфера образования — 110, сфера земельных отношений — 101 правонарушение, сельского хозяйства — 95. «Среди 813 привлекаемых за коррупцию лиц — 653 мужчины, 160 женщин. К ответственности за совершение коррупционных преступлений привлекаются 19 руководителей республиканского уровня, 62 руководителя областного и 115 районного уровней», — отметила она.

Напомним, установить персональную ответственность руководителей в случае привлечения за коррупцию их подчиненных предложило АДГСПК. Поправки в существующие законы Казахстана внесены на рассмотрение в Парламент. «И министров будет касаться, и политических госслужащих. Если будет совершаться коррупционное правонарушение сотрудниками, которых они назначили, они должны будут нести ответственность, если закон такой будет принят», — уточнил заместитель председателя АДГСПК Олжас Бектенов.