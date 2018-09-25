На большей части страны пройдут кратковременные дожди. На севере, востоке и в центральной части ожидаются ночные заморозки, сообщают РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков. Температура ночью 4-6 градусов тепла, днём 17-19 градусов.

В Алматы переменная облачность, ночью дождь. Температура ночью 10-12 градусов тепла, днём 20-22 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Температура ночью 8-10 градусов тепла, днём 25-27 градусов.

В Акмолинской области 25 сентября переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 2-7, днём 17-22 градуса тепла.

На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Температура 8-13, днём 23-28 градусов тепла.

В Алматинской области переменная облачность, ночью дождь. Температура ночью 6-11 градусов тепла, днём 17-22 градуса.

В Атырауской области переменная облачность, ночью дождь. Ночью температура воздуха составит 10-15 градусов тепла, днём 23-28 тепла.

В Восточно-Казахстанской области облачно, ночью и днём дождь, гроза. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днём 10-15 тепла.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью 6-11 градусов тепла, днём 20-25 градусов.

В Западно-Казахстанской области 25 сентября переменная облачность, ночью дождь. Температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла, днём 16-21 градус.

На территории Карагандинской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 2-7, днём 14-19 градусов тепла.

В Костанайской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью 2-7, днём 18-23 градуса тепла.

В Кызылординской области ясно, без осадков, усиление ветра до 15-20 м/с, пыльная буря. Температура воздуха ночью 6-11 градусов тепла, днём 19-24 тепла.

На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков, утром туман. Температура воздуха ночью 14-19 градусов тепла, днём 23-28 тепла.

В Павлодарской области переменная облачность, ночью и днём дождь. Температура воздуха 2-7 градусов тепла, днём 15-20 тепла.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 3-8, днём 16-21 градус тепла.

В Туркестанской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днём 23-28 тепла.