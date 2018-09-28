Оперативники департамента криминальной полиции МВД задержали подозреваемого в убийстве журналиста Ирины Бекетовой, сообщил официальный представитель МВД Алмас Садубаев.

«Анатолия Гусейнова задержали в заброшенном здании на берегу реки Есиль в посёлке Ижевское Аршалинского района Акмолинской области и водворили в ИВС. Он совершил убийство журналиста Nur.kz на почве ревности. Её тело со следами побоев обнаружили в подъезде дома», – рассказал Саудубаев.

В полиции отметили, что операция по задержанию прошла молниеносно. Гусейнов не оказал сопротивления, не пытался бежать, полицейские застали его врасплох. Проводится досудебное расследование.

37-летнюю журналистку Ирину Бекетову избили в подъезде в ночь на 25 сентября, она скончалась от полученных травм.

Ирина Бекетова училась в Евразийском национальном университете имени Гумилёва, работала в холдинге «Нур-Медиа», газете «Железнодорожник Казахстана», а недавно перешла работать в Nur.kz.

У неё остались четверо детей, один из них с ограниченными возможностями. Ирина Бекетова и 34-летний Анатолий Гусейнов в официальном браке не состояли. Гусейнов – отец двух детей погибшей.