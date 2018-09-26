Казалось, только недавно мы встречали 2018 год и строили грандиозные планы, а уже первые осенние холода напоминают, что совсем скоро нас ждет зима, бенгальские огоньки и новые свершения.

Подводить итоги года Желтой Земляной Собаки еще рано, а вот заглянуть, что нам обещает 2019-й — год Желтой Земляной Свиньи, можно уже прямо сейчас. Спойлер: никакого свинства!

Овен

Перед сверхактивным Овном в следующем году будут открыты все двери — только бери и делай. Удача будет сопутствовать не только в рабочей сфере, но и в личной жизни, да так, что ему будет сложно разорваться.

Однако это не значит, что пора расслабляться. Как только всё внимание обратится на работу, могут возникнуть проблемы со второй половинкой. Активность, упорство, баланс — три компонента, которые сделают следующий год по-настоящему счастливым.

Телец

Звезды обещают Тельцу невероятно энергичный год. Представители этого знака будут не только много работать, но и гулять до упаду. Расслабляться некогда! Несмотря на всё это, Телец может с головой окунуться в депрессию. Помните, что здравый смысл, расчетливость и холодный ум помогут выйти из любой ситуации.

У одиноких Тельцов высоки шансы встретить вторую половинку, а семейных может ожидать пополнение. Главное — не забывать в суматохе оставлять время для самых дорогих людей.

Близнецы

Близнецам следующий год сулит много интересных встреч и знакомств. Кого-то подтолкнет к новым идеям и свершениям, кому-то поможет найти долгожданную работу или просто стать любовью всей жизни.

Нельзя сказать, что это будет время побед, проблемы могут возникать в любой сфере. Но представители этого знака наконец научатся мыслить здраво, уважать себя и станут немножечко эгоистами (хватит думать обо всех, кроме себя).

Рак

Раки в год Свиньи почувствуют внутренние перемены. Нет, их не заметят ни друзья, ни родные, только представители знака отчетливо поймут их. К лучшему это или нет — оцените сами.

Следующий год пройдет под знаком любви. Раки наконец станут увереннее и решатся строить серьезные отношения. А вот в работе всё будет стабильно, если не будете поддаваться на рисковые предложения коллег.

Лев

У Львов будет возможность на полную проявить свои лидерские качества: не стоит полагаться в работе только на себя, вы можете организовать крутую команду и достичь потрясающих результатов.

Если с работой и финансами будет всё хорошо, то ситуация в личной жизни не так однозначна. Если вы состоите в отношениях, то стоит задать вопрос: а не пора ли освежить их? А если вы одиноки, то добиться расположения объекта внимания будет достаточно сложно. Совет: научитесь слушать.

Дева

Девы так увлекутся рабочими моментами, что совсем позабудут о здоровье. А зря. Придерживайтесь правильного распорядка дня, добавьте немного физической нагрузки, тогда вы будете успевать абсолютно всё.

В следующем году представителям этого знака не придется делать серьезный выбор: вы будете метаться между хорошим вариантом и очень хорошим, что не может не радовать. На многих людей из вашего окружения надо будет взглянуть по-новому: возможно, это тот человек, который вам так нужен.

Весы

Представителей этого знака ожидает долгожданный покой. В личной жизни вы наконец решитесь избавиться от тех, кто приносит только негатив, и окружите себя исключительно светлыми людьми.

Вас ждет карьерный рост или смена рабочего места. Пора реализовать давние планы: научиться чему-то новому, пойти на языковые курсы или освоить то, что давно хотели. Так вы получите не только новый опыт и профессиональный рост, но и важные знакомства.

Скорпион

За этими Скорпионами только поспевай следить! То у них загорится новый план, и они побегут его осуществлять, то понадобится спасти мир — они сразу же облачатся в костюм Супермена и улетят навстречу приключениям. В общем, скучать будет некогда.

В следующем году вас ждет повышенное внимание со стороны противоположного пола. А если вы позабудете о привычной резкости, то легкий, с первого взгляда, роман может перерасти во что-то очень серьезное. Если вы запланировали что-нибудь важное, будь-то переезд или большая покупка, можно не откладывать с решением!

Стрелец

Год Свиньи будет для Стрельцов очень насыщенным. Вы будете крутиться как белка в колесе, но не безрезультатно: наконец ваш упорный труд будет вознагражден.

Весной и осенью вас может затянуть депрессия, но не стоит легко поддаваться ей. Все спорные ситуации будут решаться в вашу пользу, а где-нибудь за углом будет поджидать долгожданное счастье…

Козерог

В следующем году Козерогам нужно довериться интуиции не только в мелких делах, но и в масштабных. Что-то смущает — откажитесь от задумки, точно не пожалеете.

Немного уверенности — и вас ждет успех не только в профессиональной сфере, но и в личной жизни. Хватит думать о прошлом — было и ушло. Оставьте место для новых ощущений и людей.

Водолей

У Водолея могут возникнуть финансовые трудности, так что работать, работать и еще раз работать — лениться некогда. Можете положиться на близких — в этот период они как никогда будут поддерживать вас.

Не стоит загадывать наперед, пора научиться наслаждаться текущим моментом. Займитесь физической нагрузкой: не только тело будет в порядке, но и эмоциональное состояние.

Рыбы

Мечтательные Рыбы наконец домечтаются: положительные перемены ждут и тут и там. Год Свиньи — это время раскрывать новые таланты и налаживать профессиональные и личностные контакты.

Вероятны проблемы со здоровьем. Если чувствуете недомогание, надо устроить полноценный отдых. Любая, даже самая безобидная простуда может вылиться во что-то более серьезное, если вы вовремя не займетесь собой.

Верить гороскопам или нет — каждый решает сам. Но предупрежден — значит вооружен. Следуя нашим маленьким подсказкам, можешь провести следующий год так, как об этом мог ранее только мечтать!

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