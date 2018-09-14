Средний размер пенсии в Казахстане с нового года увеличится на 5728 тенге и составит 87 тысяч тенге.

По информации исполняющего обязанности министра финансов Казахстана Берика Шолпанкулова, пенсию и пособия проиндексируют по уровню инфляции. В трехлетний бюджет на социальный блок профильное ведомство заложило 15,4 триллиона тенге. Треть этих денег заложена в расходы следующего года.

«На следующий год мы заложили 4,7 триллиона тенге, или 44,1 процента от общего объема расходов. На социальное обеспечение и помощь запланировано 9,5 триллиона тенге, из них в 2019 году – 3 триллиона тенге с ростом в текущем году на 359,3 миллиардов тенге», – сообщил Шолпанкулов на презентации законопроекта о республиканском бюджете на 2019-2021 годы в парламенте.

Большинство расходов пойдут на социальные выплаты. Кроме этого, со следующего года изменится порядок назначения базовой пенсии, ее средний размер планируется на уровне 27 732 тенге. Согласно новой программе, начисление солидарной пенсии в Казахстане завершится в 2044 году.

Еще одной крупной статьей расходов трехлетнего бюджета стала борьба с терроризмом. На эти цели из госказны намерены выделить 42,8 миллиарда тенге.

При этом доходы республиканского бюджета в следующем году без учета трансфертов, по данным главы Миннацэкономики Тимура Сулейменова, прогнозируются на уровне 6 809,7 миллиарда тенге, в 2020 году – 7 382 миллиарда тенге, в 2021 году – 8 024,7 миллиарда тенге.

Прогноз расходов республиканского бюджета определен в грядущем году в объеме 10 696,7 миллиарда тенге, в 2020 году – 11 080,8 миллиарда тенге, в 2021 году – 11 427,9 миллиарда тенге.