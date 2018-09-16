Очередным трогательным и душевным роликом поздравила жителей страны команда пресс-службы Шымкента с Днем матери.

Главная идея – не просто напомнить о молодом казахстанском празднике, но призвать всех остановиться в этой будничной суете и просто сказать самые теплые и душевные слова самому близкому и родному человеку.

По сценарию представители разных возрастов и профессий говорят своим мамам самые трогательные слова, те самые, которые по той или иной причине иногда просто забывают сказать.

«Мы рассматривали разные варианты. Думали взять за основу стихотворения казахстанских авторов, чтобы участники проекта произносили по одной строфе. Но потом поняли, что по-настоящему душевно ролик может получиться только.

Если люди будут говорить слова, идущие из самого сердца. Надеемся, что у нас получилось», — прокомментировала пресс-секретарь акимата Шымкента Айгерим Жумагулова.

Напомним, День матери в Казахстане отмечается ежегодно в третье воскресенье сентября. Хотя традиции чествования женщин-матерей существуют не первый год, но официально этот праздник был учрежден совсем недавно – в 2012 году, по инициативе президента Республики Нурсултана Назарбаева.