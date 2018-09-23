Парадокс – жизнь дорожает, а праздников, которые, в принципе, затратны, становится все больше и больше. Не верите? А загляните в казахстанский календарь, все сентябрьские выходные отмечены праздниками – первое воскресенье – День работников нефтегазового комплекса, второе – День семьи, третье – День матери, День языков народов Казахстана, четвертое – День труда. В сентябре есть и пятое воскресенье. У нас в стране в этот день будет отмечаться День работников юстиции. На этот же день выпало сразу два Международных праздника – День переводчика и День глухих. А там, в самом начале октября – уже рукой подать – День Учителя и День пожилого человека.

Так какой День сегодня выберем? Давайте, день Матери! Тем более, что уж его-то праздновать можно хоть каждый день.

Мамы, матери, мамочки… Такие разные и в то же время такие одинаковые. Самыми лучшими качествами своей души, характера мы обязаны своим мамам. Теперь, став сами мамами и даже бабушками, мы подхватили эстафету.

Сколько од, стихов посвящено материнской нежности, жертвенности – от библейской притчи «Соломоново решение» до шедевров современной поэзии. Примерно с полгода назад мне попалась совершенно новая притча о маме, вот она. «После смерти отца сын решил отправить маму в дом престарелых. Он редко навещал ее, но однажды ему позвонили и сказали: «Ваша мама в очень плохом состоянии. Пожалуйста, поскорее приезжайте к ней». Когда мужчина зашел в комнату, его мать лежала на кровати при смерти. Он спросил: «Мама, что я могу сделать для тебя?» Старушка ответила: «Установи кондиционеры, потому что летом здесь невыносимо жарко. И поставь в комнате холодильник, потому что я много раз засыпала голодной из-за того, что негде хранить продукты». Сын удивился и спросил: «Мама, но ты раньше никогда не жаловалась. А сейчас, когда тебе осталось жить совсем немного, ты решила сказать мне обо всем этом! Почему?!» «Все нормально, дорогой. Я смогла справиться с жарой, голодом и болью, но когда твои дети отправят тебя сюда, боюсь, что тебе будет трудно…» Вот так, даже уходя на тот свет, мама беспокоится о будущем сына. Она его безошибочно видит…

Не проходит ни дня, чтобы в интернете не появилось какого-либо интересного факта, так или иначе связанного с мамами. Вот вам лишь несколько из них, возможно, вы о них и не слышали. 14 сентября пришло сообщение РИА Новости о том, что под Нижним Новгородом потерявшуюся утром двухлетнюю девочку обнаружили в трех километрах от места пропажи. Нашли малышку благодаря тому, что включили по громкоговорителю записанный голос мамы. Эта двухлетняя девочка пропала в поселке Ветчак утром в пятницу. Малышка вместе с мамой и сестрой-близнецом гуляла с собакой и, когда мама отвлеклась на убежавшую собаку, девочка ушла в неизвестном направлении. Спасатели сразу же перекрыли подходы к реке и дороге. Они записали голос мамы на громкую связь и включили через громкоговорители. Услышав голос мамы, девочка вышла к искавшим ее людям с поля, где ее не было видно среди очень высокой травы. Ну что тут скажешь? Браво, народной смекалке, грамотному, оперативному решению поисковиков!

Еще одна хорошая новость. Биотехнолог из Греции Анастасия Нтрача разработала приложение, которое расшифровывает плачь младенцев. Этакий «переводчик» для мамы. С помощью плача младенцы доносят определенную информацию до своих родителей – голодны ли они, хотят спать или испытывают дискомфорт и у них что-то болит. Приложение iCry2Talk помогает определить «тип плача» и понять, что именно необходимо ребенку.

Следующая история заморская. У американки Ребекки Тафаро Бойер 15 июля закончился декретный отпуск. Женщина впервые рассталась с грудным сыном и поехала на работу. Она хотела полностью контролировать ситуацию, поэтому попросила мужа Дэвида каждый час присылать ей фотографии ребенка. Днем мужчина сделал снимок сына в автокресле перед тем, как поехать в аптеку, однако изображение не понравилось матери. Женщина заметила, что ее муж неправильно пристегнул Уильяма: ремни безопасности нужно было затянуть потуже, а грудной зажим поднять выше. Она попросила мужа немедленно сделать все, как надо. Через 15 минут супруг женщины Дэвид позвонил ей и сообщил, что попал в аварию на скорости 80 километров в час. Ребенок не пострадал, более того, после ДТП он не сразу проснулся, так как был надежно пристегнут к детскому креслу. Об этой истории Ребекка рассказала в Facebook.

Другая история произошла в финском городе Вантаа. Там в июле этого года на пляже утонула 36-летняя женщина, которая прыгнула в воду, чтобы спасти своего тонущего ребенка. Выбраться из воды малышу помог посторонний человек, которому мать успела передать сына. Но сама женщина утонула…

Еще один случай произошел в марте этого года во Владимирской области. Сообщил о нем Life.ru. Родители забирали детей из сада. В момент выхода одного детсадовца из помещения с крыши оторвалась льдина. Мать, успевшая в мгновение ока заметить это, тут же накрыла ребенка собой. В результате происшествия мальчик не пострадал. У мамы диагностировали сотрясение мозга и закрытый перелом ключицы.

Конечно, подвиг матерей не всегда сопряжен с подобным риском, отвагой.

Большинство обычных мам творят свои чудесные поступки молча, скромно, но ежедневно, из года в год. Вкусная домашняя мамина еда, стопки выстиранного и выглаженного белья, уютный дом, полки с соленьями-вареньями, упаковки носков, купленные «по случаю, про запас», сбереженные для вас семейные фотографии, грамоты со школьной поры… Все это сделано мамиными неутомимыми руками. А что взамен? А взамен она ждет лишь один телефонный звонок: «Мама, я дома. У меня все хорошо. Как ты, родная?» И все! И больше вашей маме НИЧЕГО не надо…

Фарида Шарафутдинова