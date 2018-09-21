Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев прокомментировал придание нового статуса казахстанским городам Туркестану и Шымкенту, передает МИА «Казинформ».

«Вне всякого сомнения создание Туркестанской области является значимым и логически выверенным шагом Президента в региональной политике. Это сакральный для казахов и всех тюрков город, которому насчитывается без малого 1,5 тысячи лет. Это одна из основ нашего культурного года. В пантеоне Трукестана, как вы знаете, погребены более 350 ханов, биев, батыров и других прославленных личностей Казахского ханства. Туркестан вплетен тысячами нитей в историческую память народов, которые проживают на огромной территории от Байкала до Стамбула. И иностранные эксперты, комментируя данное решение, отметили, что новый областной центр позволит консолидировать, в том числе и весь тюркский мир, и станет точкой притяжения для всей тюркской цивилизации», — сказал он, выступая на телепередаче «Диалог».

Министр назвал причины этого шага.

«Здесь можно выделить несколько причин: во-первых, население ЮКО составляло порядка 3 млн человек. Она была самой крупной областью по численности и плотность населения была чрезвычайно высокой. Поэтому создание новой области повысит эффективность управления югом страны. В целом, регион — один из демографических лидеров, в нем очень сильные миграционные процессы. Во-вторых, новый административный статус Шымкента и Туркестанской области позволит более эффективно финансировать инфраструктурные проекты региона», — отметил министр.

Д. Абаев также объяснил, почему для этого мероприятия был выбран именно данный период.

«Здесь важно отметить, что Президент выбрал очень удачное время для этого. Ведь, вполне резонно встает вопрос — почему этот шаг не был предпринят 10 или 5 лет назад? Этому предшествовала очень большая и кропотливая работа. И на сегодняшний день, для придания статуса созданы все необходимые условия. К примеру, построен газопровод Бейнеу — Бозой — Шымкент, в новую фазу вступили торговые отношения с Ташкентом. Узбекистан — это огромный рынок сбыта, с населением более 30 млн человек. Кроме того, построен участок транспортного коридора Западная Европа-Западный Китай. Все это создает блестящие условия для привлечения инвестиций в регион», — считает Д. Абаев.

Кроме того, по мнению министра, это придаст новый импульс развитию самого города.

«В-третьих, это развитие самого города Туркестана и области в целом. В регионе, я уверен, начнется массовое строительство, которое обеспечит рабочими местами тысячи людей. Увеличатся объемы производства, строительных материалов. Сегодня Глава государства уделяет огромное внимание развитию туристического кластера. И Туркестан в этом отношении имеет все возможности стать драйвером отрасли», — выразил уверенность Д. Абаев.