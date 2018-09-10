На большей части страны пройдут дожди с грозами. На западе, юге и юго-востоке – погода без осадков. Местами ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей, сообщает РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, днём дождь, гроза, утром и днём северо-западный ветер, порывы до 15 м/с. Температура ночью 5-7 градусов тепла, днём 16-18 градусов.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью 13-15 градусов тепла, днём 24-26 тепла.

В Шымкенте ясно, без осадков. Температура ночью 11-13 градусов тепла, днём 28-30 градусов.

В Акмолинской области облачно, ночью и днём дождь, гроза, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днём 10-15 градусов тепла.

На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью 9-14, днём 21-26 градусов тепла.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью 7-12 градусов тепла, днём 22-27 градусов.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 12-17 градусов тепла, днём 24-29 тепла.

В Восточно-Казахстанской области облачно, ночью и днём дождь, гроза, усиление ветра до 15-20 м/с, туман. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днём 15-20 тепла.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12 градусов тепла, днём 23-28 градусов.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, днём 23-28 градусов.

На территории Карагандинской области облачно, ночью и днём дождь, гроза, усиление ветра до 15-20 м/с, туман. Температура воздуха ночью 3-8, днём 15-20 градусов тепла.

В Костанайской области облачно, ночью и днём дождь, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10 градусов тепла, днём 13-18 тепла.

В Кызылординской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается ветер 15-20 м/с с пыльной бурей. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днём 25-30 тепла.

На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 15-20 градусов тепла, днём 25-30 тепла.

В Павлодарской области переменная облачность, ночью и днём дождь, туман, местами ожидается ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 градусов тепла, днём 17-22 тепла.

В Северо-Казахстанской области облачно, ночью и днём дождь, гроза, возможен град, местами ожидается ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, днём 9-14 градусов тепла.

В Туркестанской области ясно, без осадков, днём усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днём 27-32 тепла.