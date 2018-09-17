На большей части территории Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на западе и востоке страны пройдут дожди, грозы. На севере и востоке ожидается туман, сообщает РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков. Температура ночью 7-9 градусов тепла, днём 18-20 градусов.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью 9-11 градусов тепла, днём 26-28 тепла.

В Шымкенте ясно, без осадков. Температура ночью 11-13 градусов тепла, днём 30-32 градуса.

В Акмолинской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 2-7, днём 15-20 градусов тепла.

На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков, местами усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днём 24-29 градусов тепла.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днём 24-29 градусов.

В Атырауской области облачно, дождь, гроза, местами ветер 15-20 м/с. Ночью температура воздуха составит 13-18 градусов тепла, днём 24-29 тепла.

В Восточно-Казахстанской области облачно, ночью и днём дождь. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днём 13-18 тепла.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков, местами ветер 15-20 м/с. Температура ночью 9-14 градусов тепла, днём 25-30 градусов.

В Западно-Казахстанской области облачно, ночью и днём дождь, гроза, возможен град, местами ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днём 24-29 градусов.

На территории Карагандинской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 2-7, днём 17-22 градуса тепла.

В Костанайской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 5-10, днём 20-25 градусов тепла.

В Кызылординской области ясно, без осадков, местами ожидается ветер 15-20 м/с с пыльной бурей. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днём 28-33 тепла.

На территории Мангистауской области облачно, ночью и днём дождь, гроза, местами ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-21 градус тепла, днём 27-32 тепла.

В Павлодарской области переменная облачность, днём дождь, местами туман. Температура воздуха 4-9 градусов тепла, днём 13-18 тепла.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 2-7, днём 15-20 градусов тепла.

В Туркестанской области ясно, без осадков, днём усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 градусов тепла, днём 28-33 тепла.