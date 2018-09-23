Похолодает ночью в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, передает РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, ночью дождь, утром туман. Температура ночью 8-10 градусов тепла, днём 15-17 градусов, пе

В Алматы переменная облачность, ночью и днём дождь. Температура ночью 11-13 градусов тепла, днём 16-18 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Температура ночью 10-12 градусов тепла, днём 24-26 градусов.

В Акмолинской области 24 сентября переменная облачность, ночью и днём дождь, переходящий в снег, местами туман, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, днём 12-17 градусов тепла.

На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью 8-13, днём 20-25 градусов тепла.

В Алматинской области переменная облачность, ночью и днём дождь, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13 градусов тепла, днём 14-19 градусов.

В Атырауской области переменная облачность, днём дождь. Ночью температура воздуха составит 10-15 градусов тепла, днём 22-27 тепла.

В Восточно-Казахстанской области облачно, ночью и днём дождь, местами туман, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, днём 13-18 тепла.

В Жамбылской области переменная облачность, ночью и днём дождь, гроза, местами туман, ветер 15-20 м/с. Температура ночью 9-14 градусов тепла, днём 19-24 градуса.

В Западно-Казахстанской области 24 сентября переменная облачность, днём дождь, местами туман, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днём 18-23 градуса.

На территории Карагандинской области переменная облачность, ночью и днём дождь, местами туман, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, днём 10-15 градусов тепла.

В Костанайской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура ночью 2-7, днём 15-20 градусов тепла.

В Кызылординской области ясно, без осадков. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днём 20-25 тепла.

На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 13-18 градусов тепла, днём 24-29 тепла.

В Павлодарской области облачно, ночью и днём дождь, местами туман. Температура воздуха 3-8 градусов тепла, днём 10-15 тепла.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью 2-7, днём 13-18 градусов тепла.

В Туркестанской области переменная облачность, ночью и днём дождь, усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 градусов тепла, днём 22-27 тепла.