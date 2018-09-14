На большей части Казахстана с отрогом антициклона сохраняется погода без осадков, лишь на севере республики с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди, местами с грозами, передает РГП «Казгидромет».

Местами ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на востоке и юго-востоке туман.

В Астане сегодня переменная облачность, без осадков. Температура ночью +4 +6°С, днем +21 +23°С. В Алматы переменная облачность, ночью дождь. Температура ночью +6 +8°С, днем +20 +22°С.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Павлодарской области ночью местами, днем на большей части ветер 15-25 м/с.

В Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Костанайской, днем Атырауской области местами ветер 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях местами туман.

Ночью местами ожидаются заморозки в Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях 1-3°С, в Карагандинской областях 1-6°С.

В Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, на большей части Жамбылской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.