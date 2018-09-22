Большинство людей склонно верить в приметы и суеверия. По этой причине многие стремятся не только максимально благоустроить собственный дом, но и превратить его в пространство с исключительно положительной энергетикой.

К сожалению, существуют вещи, которые препятствуют этому. Именно они блокируют каналы, по которым в жилище поступает благотворная вселенская энергия. Какие же предметы могут нарушать энергетическое равновесие жилых помещений, становясь причиной возникновения различных проблем, угрожая самочувствию, здоровью и даже жизни?

Искусственные, засушенные растения

Жильцам дома, где присутствуют погибшие растения, приходится сталкиваться с энергетикой смерти, которая, разумеется, ничего хорошего нести в себе не способна. Кстати, к данной категории можно отнести засушенные и искусственные растения. Обычно в жилище с обилием указанных предметов гнетущая атмосфера и «нездоровая» энергетика, провоцирующая ухудшение самочувствия всех его обитателей. Нередки случаи затяжных болезней и развития хронических патологий.

Колючие же растения (например, кактусы), хоть и не обладают смертельной энергетикой, оказывают на людей негативное воздействие, выражающееся в возникновении разного рода преград и неприятностей. Это и несчастные случаи, и проблемы в сфере любви, и финансовые убытки, и отсутствие везения относительно карьеры, и дисгармония в отношениях с родственниками и друзьями.

Сломанные часы

Во все времена часовой механизм считался олицетворением жизненного пути или определенных периодов жизни. Хранить в жилище остановившиеся по какой-либо причине часы, значит, укорачивать земное существование всех людей и животных, проживающих в доме. Замершее время, отображающееся на циферблате, способно сыграть с людьми злую шутку.

Эзотерики и специалисты в области биоэнергетики часто сталкиваются с ситуациями, когда время какой-нибудь трагедии или же смерти человека в точности совпадает со временем, застывшим на его сломанных часах. Кто-то скажет, что это лишь удивительное совпадение, но специалисты придерживаются иного мнения.

Старый календарь

Здесь, как и в случае со сломанными часами, речь идет о переломе и возможном искривлении временного пространства. Но есть и существенное отличие – старые календари редко приводят к физической смерти, провоцируя лишь непреодолимые преграды в разных жизненных сферах. Но самым главным отрицательным результатом хранения в доме старых календарей является отсутствие возможности у людей жить будущим и двигаться вперед, полностью забыв о прошлом.

Человек, в жилище которого имеется не один старый календарь, а несколько, рискует навсегда остаться в забвении. О нем постепенно начнут забывать друзья, коллеги, знакомые, и, возможно, родственники, в том числе близкие. И самое печальное, что, даже если человека будут окружать дорогие ему люди, в его душе все равно поселится чувство одиночества, заброшенности.

Черные двери

Черный цвет предпочитают многие. Причем не только в одежде и сопутствующих ей аксессуарах, но и в отделочных материалах, элементах интерьерного декора и таких неотъемлемых составляющих любого жилища, как двери. Спору нет, черный цвет действительно шикарен, и двери, изготовленные из материалов указанного окраса, смотрятся потрясающе, особенно в случае их удачного сочетания с остальными элементами интерьера. Однако устанавливать черные двери в жилище специалисты категорически не рекомендуют. Они как бы «приглашают» в жилище неудачи и беды. В жизни людей, живущих в доме с наличием дверей черного цвета, могут иметь место разногласия с окружающими. Вместо позитивной энергии, которой должны быть наполнены жилые помещения, в них будет поступать отрицательная энергия, приносящая раздоры и склоки.

Разбитая (надколотая, треснувшая) посуда

Издавна кухонная утварь символизируют достаток в жилище. Если люди пьют и/или едят из посуды, целостность которой нарушена, они подвергают себя опасности всегда нуждаться в материальном плане. Даже мелкие выбоины, царапины и трещинки на посуде считаются причиной, по которой ее необходимо как можно скорее выбросить.

Безденежье, долги, неудачные финансовые сделки, банкротство, крушение бизнеса – все это может ожидать тех, кто использует битую посуду. К улучшению собственной жизни стремятся все. Для этого применяются различные способы: кто-то старается больше зарабатывать, кто-то налаживает полезные контакты, некоторые обращаются к помощи экстрасенсов и магов. Так почему бы хоть иногда не прислушаться к суевериям и народным приметам? Ведь дополнительная помощь никогда не бывает лишней.