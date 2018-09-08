Знаете, чем еще хороша осень для южанина? Возможностью больше двигаться, не плавясь от жары и не загоняя свое сердце. Первая прохлада повышает нашу выносливость, дает возможность глубже дышать, давать себе физическую нагрузку, не рискуя пролить семь потов. И начать наконец вдумчиво заниматься собой. Не как весной, в спешке, просто потому что надо прийти в форму к купальному сезону. А спокойно, ради собственного здоровья. И здесь как нельзя кстати будет растяжка, развитие гибкости – читай: возвращение или сохранение молодости.

Сегодня все больше людей ходит в спортзалы не чтобы потягать железо и накачать мускулы, а чтобы развить гибкость. Для нашего организма, говорят врачи, это гораздо полезнее. Да, человек с рельефным телом красив, но человек с гибким телом – не просто красив, он еще и молод. Причем не только внешне. Помните, какими гуттаперчевыми мы были в детстве, как на ковре в детском садике один перед одним лихо сворачивались в колесо – пятки к затылку. А что теперь? Только не надо сразу же отвечать на этот вопрос делом, пытаясь повторить детский трюк. Так и до травмы недалеко. Лучше начнем молодеть не спеша, по мере сил и возможностей.

Еще нужно понять, что не все суставы в вашем теле могут быть одинаково гибкими. Допустим, вы спокойно сидите на полу «по-турецки», но при этом совсем не обязательно сможете, наклонившись, достать руками пол. Поэтому выбирайте для себя упражнения, которые помогут вернуть недостаточную подвижность именно в тех суставах, где вам необходимо. Например, гибкий сильный позвоночник – это хорошая осанка, от которой в свою очередь зависит правильная работа внутренних органов. Или гибкость суставов в голеностопе – гарантия того, что если вы подвернете ногу, то дело не кончится разрывом связок.

Давайте сразу уясним: для серьезного занятия растяжкой – стретчингом, пилатесом, калланетикой и т. п. – существуют противопоказания. И посещать такие занятия можно лишь после консультации с врачом. Так, вам почти наверняка откажут, если у вас есть серьезные нарушения опорно-двигательного аппарата, недавние переломы, вывихи, различные заболевания суставов, заболевания сердечно-сосудистой системы, связанные с возникновением тромбов, запущенный варикоз.

Поэтому мы дадим вам несколько простых и хороших упражнений для развития гибкости, подвижности суставов в домашних условиях. Но перед этим должны предупредить, что делать их нужно постепенно, без фанатизма, без насилия над собой – ни в коем случае не причиняя себе боли. Систематичность и постепенность – залог вашего успеха.

Упражнения для развития гибкости начального уровня

1. Стоя лицом к стене, соедините руки в замок и попружиньте ими об стену. Затем то же самое нужно повторить, разомкнув руки.

2. Стать прямо, соединив при этом пятки и слегка согнув колени. Руки на бедрах. Из этого положения нужно плавно сделать несколько пружинистых приседаний.

3. Став на колени и, оперевшись на руки, нужно выровнять спину и поднять одно колено вверх на максимальную высоту. Затем то же самое сделать с другой ногой, и так несколько раз.

4. Стойка прямая, ноги соединены. Наклоняемся вперед, стараясь дотянуться до пола. Без боли! В максимальной точке нужно зафиксироваться на 15-30 секунд.

5. Сев по-турецки, максимально, но осторожно тянемся вперед.

6. Сев на пол с прямыми ногами, тянемся руками вдоль корпуса и фиксируем тело в этом положении. Теперь по очереди поднимаем ноги от пола на максимальную высоту.

7. Став прямо на одну ногу, нужно дотянуться пяткой второй ноги до поясницы.

8. Присев на одну ногу, нужно выпрямить назад вторую. Пружинистым движением нужно растянуть прямую ногу. Затем повторить то же самое, сменив ноги.

Еще несколько важных моментов

Прежде, чем приступить к выполнению упражнений, нужно дать организму 5-10 минут разогрева – это бег (даже на месте), прыжки со скакалкой, различные махи руками и ногами, вращательные движения кистей и стоп, танцевальные движения. Работать над гибкостью нужно регулярно, делая упражнения 2-3 раза в неделю и постепенно увеличивая амплитуду.

И, чтобы получить результат в этом деле, как и в любом другом, нужна мотивация. Например такая. Скажите себе: моя гибкость – это красота, грация и здоровье. Это – свобода движений, полетность в походке, уверенность, что собственное тело послушно и надежно. Согласитесь, что для современного человека это куда важнее, чем просто гора мышц.

Интересно, что…

Пластичность тела зависит от возраста: дети до 5 лет способны без труда принять практически любую позу, и если развивать эти навыки, они могут сохраниться на долгие годы. Максимальную гибкость мы демонстрируем в 13-14 лет. Неспроста именно в этом возрасте девочки гимнастки и фигуристки показывают чудеса профессионализма и удивляют самыми красивыми элементами. После 17 лет пластичность тела начинает постепенно снижаться. И поддерживать ее нужно специальными упражнениями на растяжку.