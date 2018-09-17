Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о курьезном случае, который произошел с ним в столице Казахстана, передает NUR.KZ.

Данной информацией музыкальный исполнитель поделился в своем Instagram-аккаунте.

Певец прибыл в Астану, где решил посетить Свято-Успенский кафедральный собор.

Он записывал видео в храме, как спустя несколько секунд к нему подошла женщина пенсионного возраста и начала задавать вопросы, тем самым поставив его в неловкое положение.

Старушка спросила у музыканта, правда ли то, что он из столицы России. После того, как Андрей подтвердил, женщина спросила, является ли он сыном Кристины Орбакайте.

https://www.instagram.com/p/BnvQoUuh-7P/?utm_source=ig_embed

Исполнитель, в свою очередь, шутя ответил, что он якобы внук Аллы Пугачевой. Но спустя пару секунд заявил, что на самом деле он — участник группы «Иванушки» и его зовут Андрей.