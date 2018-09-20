В отношении двух работников вынесены обвинительные приговоры.

Сотрудники авиационной транспортной прокуратуры города Астаны раскрыли 8 уголовных правонарушений, в том числе 7 правонарушений, совершенных работниками аэропорта, сообщает zakon.kz

Авиационной транспортной прокуратурой Астаны проведена работа по предотвращению краж личного имущества пассажиров в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев за истекший период 2018 года.

В результате выявлено 80 фактов прибытия багажа, вскрытого по пути следования, в том числе за пределами территории Казахстана. Для защиты имущества граждан при координации прокуратуры, уполномоченными органами и службами аэропорта определён ряд организационных мероприятий, утверждены совместные планы работ.

«Основные нововведения в работе аэропорта при обслуживании багажа – постоянное дежурство сотрудников Службы авиационной безопасности аэропорта в багажном отделении, использование видеорегистраторов в погрузочно-разгрузочном процессе, исключение «слепых» зон аэропорта путём модернизации его системы видеонаблюдения», — говорится в сообщении пресс – службы авиационной транспортной прокуратуры Астаны.

В ведомстве отметили, что данные меры минимизировали совершение преступлений на территории аэропорта.

«В результате, факты краж личного имущества и багажа снижены на 60% (с 40 до 16). Также это позволило раскрыть 8 уголовных правонарушений, в том числе 7 правонарушений, совершённых работниками аэропорта. В отношении двух работников вынесены обвинительные приговоры. Дела в отношении остальных лиц прекращены судом в порядке медиации», — подытожили в пресс-службе ведомства.

Работа в данном направлении продолжается.