Новый терминал аэропорта в Шымкенте откроют к концу 2023 года

Мурат Айтенов посетил ж/д вокзал и аэропорт мегаполиса. Воздушную гавань планируют сдать до конца года. К этому времени также планируют завершить капитальный ремонт ж./д вокзала.

Новый терминал аэропорта Шымкента нужен мегаполису как воздух. Он позволит повысить пропускную способность воздушной гавани.

Мурат Айтенов отчитал коммунальщиков, которые затрудняют процесс подведения инфраструктуры. Глава мегаполиса дал задание решить проблему в короткие сроки.

«Всю работу по подведению инфраструктуры закончите в ближайшие сроки. Ответственным поручаю немедленно все начать«,- сказал Мурат Айтенов.

На ЖД вокзале мегаполиса ведется капитальный ремонт территории и здания вокзала. Не оставят без внимания парковку и привокзальную площадь.

Все объекты должны сдать уже до конца года. Аким Шымкента заверил, что критики в адрес состояния ЖД вокзала с каждым разом все больше. Работы должны завершить в указанные сроки.