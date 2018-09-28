Под занавес сентября гости и жители Тараза смогут ознакомиться с творчеством русского драматического театра города Шымкента.

История русского драматического театра города Шымкента уходит своими корнями в далекий 1929 год, когда 1 ноября начался первый русский театральный сезон в Чимкенте. За свою многолетнюю деятельность театр пережил и дни творческого взлета, и моменты кризиса. Периоды популярности напрямую связаны с именами талантливых режиссеров – К.Медведева, В. Ванченко, П. Догмарова, О. Белинского, Ю. Книжникова, С. Абдиева, А. Мельникова и многих других, сообщает magnolia.kz.

На сцене театра выросла целая плеяда выдающихся деятелей театрального искусства – заслуженные артисты Казахстана В. Ломакин, О. Кобзева, А. Пащенко; актеры Г. Горячкин. С. Догмарова, Б. Дикань, А. Кинжалова (Магомаева), М. Фрейдин, В. Матвеев, Л. Шаповалова, Н. Абдиева, В. Осипова, А. Осипов, И. Вербицкий, А. Петриченко и другие.

На сцене Жамбылского казахского областного театра драмы в течение трех дней пройдут яркие и интересные спектакли, которые не оставят равнодушными ни взрослых ценителей сценического искусства, ни маленьких театралов. 27, 28 и 29 сентября на суд зрителей Тараза будут представлены три постановки и одна детская сказка.

Комедии «№ 13» Р. Куни и «Парижские страсти» К. Манье в постановке художественного руководителя театра, Заслуженного деятеля Казахстана Игоря Вербицкого, представляют собой яркий пример комедий положений со всеми своими переодеваниями, запутанным сюжетом и весьма пикантными ситуациями.

Вечером выходного дня можно окунуться в классику драматического жанра – театр представит спектакль «Полет над гнездом кукушки», режиссер-постановщик — Олег Белинский (Россия). Этой весной на Международном фестивале «Смоленский ковчег-2018» драма «Полет над гнездом кукушки» взяла две номинации – «Приз зрительских симпатий» и за «Лучшую женскую роль». Ее получила актриса Олеся Жукова за роль сестры Рэтчед.

Для детей театр покажет музыкальную яркую сказку «Маленькая история о Маленьком Муке», которая так полюбилась всем школьникам и дошколятам Шымкента. Надеемся, этот детский спектакль найдет своих зрителей и в Таразе.