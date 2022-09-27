Темиртауский ТЮЗ впервые приехал с гастролями в Шымкент

Заядлая театралка Галина Троцан не пропускает ни одной постановки. Сегодня она пришла получить новые впечатления от спектакля в исполнении актеров из Темиртау.

Артисты впервые приехали в Шымкент с гастрольным туром. С собой привезли детские сказки, а также нестареющую классику для взрослой аудитории.

«Я очень люблю ходить в театры и практически весь репертуар нашего шымкентского театра пересмотрела уже 2-3 раза и конечно, когда приезжают актеры из других городов хочется получить новые эмоции и впечатления. Жду от спектакля положительных эмоций. Думаю, что актеры не подведут и оправдают мои надежды», —говорит женщина.

От знаменитой Тургеневской комедии «Нахлебник», зрители ждут восторга и эмоций. Это дебют темиртауских актеров на шымкентской сцене.

«Я от спектакля ожидаю получить положительные эмоции, интересно посмотреть и сравнить игру артистов, надеемся на положительные эмоции и хорошую игру», — делится зрительница.

Театр неоднократно становился призером различных международных фестивалей и конкурсов. ТЮЗу удалось победить в одной из номинаций престижного международного театрального фестиваля «Коляда plays».

«Мы постарались привезти очень разноплановые спектакли, начиная от остросоциальных комедий, как комедия Ярославы Пулинович «Тот самый день», которой мы открывали наши гастроли и будем закрывать. Конечно, мы привезли комедию «Смешные деньги» Рэй Куни, надеемся, и эта постановка порадует зрителей. Ну и для самых маленьких детские веселые, музыкальные сказки», — говорит Владимир Дроздецкий, руководитель темиртауского театра для детей и юношества.

Декорации, яркие образы, живой оркестр из актеров ТЮЗа с первых минут переносит зрителей в старинную дворянскую усадьбу. Ее обитатели ждут приезда хозяйки Ольги Елецкой. Совсем недавно она вышла замуж за петербургского чиновника Павла, роль которого играет 49-летний Олег Кемиров.

«Человека определяют по поступкам, нет такого, как у Чехова, хороший или плохой. Вот мой персонаж один из дворян, который себя благородно повел с нахлебником- с главным героем, и это единственный персонаж, который принял нейтральную сторону и пожалел главного героя. Очень волнуюсь, мы впервые в Шымкенте, очень хочется понравиться вашему зрителю и коллегам этого прекрасного театра», — рассказывает актер темиртауского ТЮЗа.

Роль пронырливого и хлопотливого дворецкого Нарциса Константиныча досталась 28-летнему Никите Колесову. Актер признается, что роль ему не так близка, но очень интересна. На протяжении 3-х месяцев мужчина оттачивал характер своего персонажа, вдохновлялся классикой и советами коллег по цеху.

«Роль я сегодня исполняю Нарциса Константиныча Трембицкого — очень отвратительный персонаж и несмотря на то, что он обаятельный и привлекательный, очень мелочный и завистливый, не имеет копейки за душой и завидует всем тем, кто с легкостью все получает. Конечно, мандраж за кулисами особенно перед большими работами, но буквально за 3 секунды до выхода на сцену волнение улетучивается и переходит в плюс, оно помогает тебе дальше играть. Волнение и энергия, которые накапливаются выплескиваются на зрителя», — признается актер.

Гастрольный тур темиртауский театр завершил спектаклем по нашумевшей пьесе Ярославы Пулинович «Тот самый день», в котором как в зеркале, с иронией и сарказмом, отображены реалии современного общества. А уже в октябре со спектаклем «Баба Шанель» труппа отправится в Кокшетау на фестиваль «ТеART-Кокше».