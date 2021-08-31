Эти слова принадлежат не мне, а художественному руководителю и директору Шымкентского русского драматического театра Игорю Вербицкому.

Сказал он это не просто так, повинуясь спонтанно-эмоциональному порыву, а прямо отвечая на поставленный мною вопрос: «А не загубит ли театр эта вялотекущая пандемия, перешедшая, кажется, уже в хроническую стадию? За это время зритель уже понял, как бывает комфортно смотреть спектакли онлайн: сиди себе на диване в тапочках, смотри на монитор (сейчас они в полстены бывают), и никаких

тебе забот, потери времени и денег на билет». «Нет, – сказал Игорь Владимирович, – о скорой смерти театра говорят уже с начала прошлого века, с появлением кинематографа. И что?»

Лето прошло не зря

Я пришла в театр не для того, чтобы задать руководителю этот в общем-то сакраментальный и праздный вопрос. Мы не виделись со времени закрытия прошлого 91-го театрального сезона, а сейчас уже вплотную подступает сезон грядущий… Отрезок времени солидный. Поэтому меня интересовало: чем занималась труппа летом, чем собирается порадовать сейчас и что запланировано на будущее?

Ответ на первый вопрос меня приятно поразил: «После закрытия сезона мы ушли в отпуск, но как следует отдохнуть нам не довелось. Дело в том, что почти вся наша труппа была приглашена принять участие в телесериале, который снимает уже довольно известный режиссер и автор сценариев Алишер Утев. Этот проект состоит из 12 серий и повествует о маньяках-убийцах 90-х годов в Казахстане. У сериала красноречивое название «5:32» – это нумерация суры из Корана, а точнее, сура 5, аят 32, а смысл ее – «Не убий». Не буду пересказывать сюжеты серий, понятно, что они криминального содержания и, кстати, основаны на реальных событиях. Съемки велись в потрясающих по красоте местностях Каратау и Жанатаса в Жамбылской области. Я никогда ранее не бывал в тех краях и, честно говоря, думал, что это какие-то захолустно-пустынные земли… А там такие пейзажи! Горы, серпантины, рукотворное озеро с прозрачной водой, а чуть свернешь – степи и леса. В общем, всего не расскажешь, видеть надо…

Как режиссер на нас вышел? Путем кастинга. Нас взяли почти в полном составе. А вообще, в сериале снимались актеры из четырех театров страны – Нур-Султана, Алматы, Шымкента и Тараза. Режиссер мог бы, конечно, найти для своего проекта более известных, «медийных» артистов, но узнаваемые лица отвлекали бы от достоверности подлинных трагических историй».

По словам И. Вербицкого, съемки сериала уже подходят к концу, и, может, в октябре – ноябре его можно будет посмотреть на YouTube. Сам он там играет сыщика из следственной бригады, то есть будет появляться почти в каждой серии, но и других наших актеров мы будем с удовольствием узнавать и лицезреть. Так что ждем с нетерпением!

Не отступая от традиций

Но приступим к сегодняшнему дню. 2 августа коллектив вернулся в родные стены и стал активно готовиться к новому 92-му театральному сезону. «Конечно, мы бы хотели открыть сезон премьерой спектакля нашего друга Олега Белинского «Женитьба Гоголя», – говорит директор Вербицкий, – но он, к сожалению, опять не сможет приехать из-за карантинных проблем. Но выход найден. На открытие мы дадим другую пьесу в постановке того же Белинского «Женитьба Фигаро». Спектакль относительно свежий и по настрою в полной мере будет соответствовать радостному для всех событию. 3 сентября мы приглашаем всех на открытие сезона и будем счастливы вновь встретиться с нашим благодарным зрителем».

Да, еще Игорь Владимирович подчеркнул, что количество билетов ограничено, ибо по-прежнему действует карантинное ограничение на заполняемость помещений общественного доступа – не более 30 процентов. Для страховки приобретайте билеты заранее. Это относится и к другим спектаклям, а в сентябре они будут идти один за другим. Действует такая схема: в пятницу, субботу, воскресенье в 19:00 – спектакли для взрослых, в воскресенье в 11:00 – обязательные представления для детей.

Сентябрьская афиша займет много места, с ней вы можете ознакомиться на сайте театра teatr.com.kz, но ближайшие спектакли я оглашу:

3 сентября, 19:00 – П. Бомарше, «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (комедия),

4 сентября, 19:00 – У. Шекспир, «Сон в летнюю ночь» (комедия),

5 сентября, 11:00 – С. Астраханцев, «Маленькая история о Маленьком Муке» (сказка),

5 сентября, 19:00 – М. Ладо, «Очень простая история» (лирическая комедия),

10 сентября, 19:00 – У. Шекспир, «Гамлет» (трагедия),

11 сентября, 19:00 – Дж. Патрик, «Дорогая Памела» (комедия),

12 сентября, 11:00 – А. Шагинян, «СОУР» (детская сказка),

12 сентября, 19:00 – В. Красногоров, «Милые грешницы» (вечер одноактных фарсов),

17 сентября, 19:00 – М. Фрейн, «Театр, или Шум за сценой» (комедия в комедии),

18 сентября, 19:00 – М. Карим, «В ночь лунного затмения» (трагедия),

19 сентября, 11:00 – Н. С. Надеждина-Еленевская, «Сказка об Иване-Царевиче и Сером волке» (детская сказка),

19 сентября, 19:00 – М. Камолотти «Гарнир по-французски» (комедия).

В целом политика театра будет направлена на то, чтобы вспомнить «хорошо забытое старое». В репертуаре около 40 спектаклей, многие из них давно не ставились, короче, есть над чем поработать, доработать и восстановить. Разумеется, театр и в нынешнем сезоне будет свято блюсти свои традиции, а значит, будет и новогодняя елка для детей, и «Рождественские встречи» для взрослых, и «Вечер памяти Владимира Высоцкого» в январе…

«Жаль, – говорит Игорь Вербицкий, – что исчезли из нашей жизни такие замечательные начинания, как «Вечер памяти шымкентских музыкантов», «Вечер джаза». Когда-то мы их делали вместе с талантливыми неравнодушными людьми Кенесом Исмаиловым, Алексеем Гончаровым, Вячеславом Фирсовым, которых, к сожалению, уже нет с нами. А без истинных энтузиастов многие идеи не воплотить».

Есть у Игоря Вербицкого мысль сделать традиционными «Вечера поэзии», где артисты театра будут читать стихи разных поэтов разных эпох. Один раз, допустим, будет звучать поэзия серебряного века, в другой – стихи эпохи Возрождения, в третий – стихи современников. У актеров есть такой опыт, но пока они доносят поэзию до слушателя виртуально, онлайн. В общем, планов громадье – не мешали бы стихийные препятствия вроде пресловутого ковида.

От фестиваля до Байконура

В октябре наш драматический театр собирается участвовать в международном театральном фестивале в Кокшетау. Туда съедутся коллективы из России, Грузии, Кыргызстана, Узбекистана. Сейчас наша труппа уже активно готовится к этому престижному мероприятию, ищет деньги (обещает помочь городское управление культуры) и уповает лишь на то, чтобы не случилась какая-либо неприятность с новым витком пандемии. Выступят они на фестивале со спектаклем «Гамлет» в постановке Алексея Шемеса. Дай Бог, у них все получится…

Была, конечно, мечта: остаться после фестиваля и показать другие свои спектакли в том же Кокшетау, в близких от него Нур-Султане, Петропавловске. «Но разве можем мы рисковать, если даже ближайшее будущее так зыбко и непредсказуемо? А вдруг снова наглухо закроют границы? – говорит Вербицкий. – Но что мы сделаем наверняка – обязательно поедем в Байконур, где нас любят и ждут с нетерпением. История нашей дружбы уходит еще в советские времена. Но в последующие перестроечные 90-е годы были разорваны многие связи, и с Байконуром в том числе. Последний раз мы там были лет пять тому назад, мешали какие-то причины, не говоря уже о пандемии. И вот сейчас хотим поехать вновь. А то нас уже упрекают: «Что, забыли уже своих?» Зрители там отзывчивые, зал всегда битком. Горожане там живут особняком – космодром все-таки, и профессиональные театры к ним приезжают редко, поэтому мы всегда желанные гости».

Помимо этих запланированных гастролей, коллектив театра сделает детям октябрьский подарок в виде премьеры по сказке Александра Сергеевича Пушкина «Золотой петушок». Думаю, отметит какой-то яркой акцией и 30-летие независимости Казахстана. Хотят реализовать эту идею по-особенному, в общем, идет стадия обдумывания – время еще есть.

И все-таки не могу не вернуться к своему первому вопросу: «Не умрет ли театр в бесконтактную эпоху виртуального общения между людьми?» На самом деле Игорь Владимирович дал очень обстоятельный и расширенный ответ, а внимать словам профессионала, преданного своему делу и страстно любящего его, всегда безумно интересно. «Никакой онлайн театр не убьет – это однозначно, но очень серьезно ранит. Сейчас и так людей трудно собрать, а когда им никуда ходить не надо, телевизор и так под рукой, то и нет, казалось бы, никакой мотивации вставать с лежанки… Но ведь театр – это не просто действо, происходящее на сцене, но и встречи, и общение, и обмен впечатлениями. А неповторимые запахи кулис, свет софитов и, наконец, предвкушение каких-то новых чувств и впечатлений. А это волнение, когда звенит третий звонок… Я многие годы, даже десятилетия, служу в театре и Театру, но у меня до сих пор мурашки по коже от ожидания и предвкушения волшебства… И, думаю, эти же чувства знакомы многим, и даже только поэтому театр не умрет!»

А я себя поймала на мысли: «А ведь, действительно, театр будоражит, вызывает какие-то особые чувства сопереживания и сопричастности к происходящему». Вот, к примеру, кто сейчас ходит в кинотеатр? Да и где они, эти кинотеатры? А ведь раньше в кассу в очередях толкались и лишний билетик выпрашивали… А театр непотопляем, и пусть будет так!

Елена ЛЕТЯГИНА