В Едином накопительном пенсионном фонде прокомментировали слухи о взломе их мобильного приложения и краже личной информации клиентов, передает NUR.KZ.

В Фонде поспешили успокоить вкладчиков, заявив, что ничего подобного не происходило и их персональные данные по-прежнему находятся в безопасности.

В ЕНПФ отметили, что их система защиты состоит из нескольких уровней и может гарантировать защищенность персональной информации.

Также в организации попросили клиентов проявлять бдительность и не передавать третьим лицам информацию о своих паролях и прочих данных.

Отметим, ранее ЕНПФ сообщал о сбоях в работе мобильного приложения. Отмечается, что они произошли по техническим причинам. Сейчас приложение работает в нормальном режиме.