Вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева прокомментировала случай с гибелью женщины в Астане в результате остановки сердца из-за неуточненного шока, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Накануне они выезжали за город, соответственно был укус какого-то насекомого. С отеком глаза, переходящим на область скул, обращается в первую городскую больницу, осматривается врачом, который, согласно алгоритму, вводит ей противоаллергические препараты.

В момент введения этих препаратов возникает картина шока. Соответственно переводится на аппарат ИВЛ, на фоне которого происходит остановка сердца и реанимационные мероприятия без эффекта.

Медицинская дежурная бригада вызывает сразу оперативную бригаду и проводится вскрытие. Заключение на данный момент — неуточненный шок. Теперь будут другие исследования, более глубокие: исследование тканей, изъятых ампул, то есть будут проводиться токсикологические исследования данных препаратов, и, соответственно, после получения данных результатов можно будет дать точное заключение о причине смерти», — прокомментировала случай вице-министр Актаева журналистам незадолго до начала брифинга в Правительстве РК.

Представители СМИ также уточнили, нужно ли было врачам брать разрешение у пациентки на проведение такой процедуры?

«В целом, при медицинской процедуре проводится информированное согласие на любую процедуру письменно», — сказала она.

По словам близких, погибшая «не давала своего согласия на введение препарата, не подписывала никакие бумаги».

«Это надо анализировать медицинскую документацию, потому что согласие берется у самой пациентки. И только в случае, если пациент несовершеннолетний, берется у родителей или у опекуна», — сказала Актаева.

Напомним, о смерти женщины в Facebook сообщила ее подруга, по словам которой, 28-летняя Макпал Еспенбетова, мама двух детей, обратилась в первую городскую больницу Астаны. «Накануне 30 августа ее в области глаза укусил комар, от укуса был отек в области глаза, причинявший беспокойство. По данному факту обратилась в больницу за консультацией, какие таблетки выпить, так как она была аллергиком, чтобы отек ушел. Привез ее муж, ждал в машине, она долго сидела в очереди, разговаривала с мужем, через некоторое время ему позвонили и сообщили, что его жена умерла. После консультации врача ей ввели какой-то препарат, по словам врачей «Преднизолон». В тот же момент ей стало плохо, началась рвота, затем давление упало, и она умерла», — написала она.