В Шымкенте проходит акция для автолюбителей. Сотрудники ЦОНа на авторынках раздают брошюры и показывают для наглядности видеоролики, которые знакомят автовладельцев с возможностью получить водительские удостоверения и регистрацию транспорта в онлайн-режиме.

Каждому посетителю и сотруднику рынка сотрудники госкорпорации «Правительство для граждан» разъясняют, как можно воспользоваться этой услугой и как пользоваться ею в режиме реального времени.

«Раньше для подачи заявки на оказание этой услуги продавцу и покупателю транспортного средства требовалось посетить фронт-офис «Правительства для граждан». А теперь для получения услуги-онлайн, продавцу достаточно авторизоваться на портале egov.kz, ввести информацию о продаваемом авто, отправить запрос на проверку наличия штрафов, налоговых задолженностей и техосмотра, а при их наличии — произвести оплату через портал электронного правительства. Покупатель сможет ознакомиться с заявкой в своем личном кабинете на портале электронного правительства. Он подтверждает смарт-сделку своим ЭЦП и ему останется только проехать в спецЦОН за номерным знаком, либо заказать его доставку на дом», — говорит Татаева Алтынай, пресс-секретарь филиала некоммерческого акционерного общества «Правительство для граждан» по Туркестанской области.

Напомним, что с мая этого года МВД РК отменило сверку при перерегистрации авто. Сверка сохранилась только для машин, регистрируемых впервые.

За 7 месяцев этого года было оказано более 153 тысяч услуг по регистрации и перерегистрации автотранспорта, выдано 28 619 водительских удостоверений.

Режим работы ЦОНов: ПН-СБ, с 9.00 до 20.00 без перерыва на обед.