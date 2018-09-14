В АДГСПК рассказали о беспринципных случаях устройства на госслужбу – на должности в акиматы Аркалыка и Сайрамского района Туркестанской области пытались устроиться ранее уже осужденные чиновники, пишет NUR.KZ.

За прошедшие месяцы 2018 года антикоррупционная служба провела около 500 проверок в местных исполнительных органах по всему Казахстану — они нашли более 5000 нарушений закона в сфере госслужбы и этики.

Больше всего нарушений при конкурсном отборе на работу нашли к Акмолинской, Павлодарской областях и в Алматы.

К примеру, в Акмолинской области члены конкурсной комиссии попались на том, что завышали кандидату баллы в тестах за его уровень образования и опыт и тем самым «продвигали» его на должность.

«Конкурсная комиссии аппарата акима города Аркалык допустила к собеседованию кандидата ранее привлеченного к уголовной ответственности. После проверки решение конкурсной комиссии было отменено. Также в аппарате акима Сайрамского района Туркестанской области порекомендовали на вакансию человека, который был осужден за коррупцию. Итоги конкурса отменены, члены комиссии привлечены к административной ответственности», — заявил глава департамента по контролю госслужбы АДГСПК Равиль Тюлебаев.