Следственный суд Шымкента отказал в аресте мужчины, пристававшего к девочке

Мужчина, отбывающий наказание в колонии-поселения, приставал к девочке в подъезде в Шымкенте, сообщает vera.kz

Следственный суд Шымкента отказал в аресте мужчины, подозреваемого в приставании к девочке в подъезде.

По словам адвоката ребенка, суд в отношении подозреваемого не стал применять и другие санкции. Защитник Талгат Есимов рассказал, что вечером 24 апреля 8-летняя девочка возвращалась домой из школы. Когда она зашла в подъезд дома в 11 мкр, вместе с ней зашел и незнакомец. Он обогнал ребенка и поджидал ее на лестничной площадке между 2 и 3 этажами.

«Он ее подкараулил и сказал ей, что у нее какая-то ниточка торчит на юбке. Поднял ей юбочку и совершил развратные действия. Но до конца не довел по независящим от него обстоятельствам, так как девочка подняла крик и побежала к маме. Мама подала заявление в полицию Енбекшинского района. Полицейские оперативно его нашли по видеокамерам. Прокуратура подала ходатайство в следственный суд на арест подозреваемого. И удивительно, суд отказал в избрании меры пресечения», — с возмущением рассказывает адвокат Талгат Есимов.

Больше всего, говорит защитник, удивляет то, что суд не принял во внимание предыдущие судимости подозреваемого. Мужчина четырежды получал различные сроки за кражи, грабежи и даже за насильственные действия сексуального характера.

Более того, по словам Талгата Есимова, в момент приставания к 8-летней девочек, подозреваемый отбывал срок в колонии-поселения. Адвокат считает, что к ответственности должны быть привлечены и сотрудники колонии, которые допустили нахождение осужденного в спальном районе Шымкента.