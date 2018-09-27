В Алматинской области три школьницы попали в больницу с менингитом. Сейчас они находятся под пристальным контролем инфекционистов, передает КТК.

Неделю назад с высокой температурой была госпитализирована в инфекционную больницу ученица шестого класса, у нее подтвердился диагноз «гнойная менингококковая инфекция».

С таким же диагнозом в Каскеленскую инфекционную больницу доставили еще двух школьниц. Все заболевшие девочки учились в разных школах и не были знакомы.

По словам врачей, жизни девочек ничто не угрожает, а санврачи заявляют, что показатели заболеваемости в регионе в норме и речь о вспышке опасной инфекции в регионе не идет.

Многие родители жалуются, что в школах не вводят карантин, и отказываются отправлять детей в школы, где учились заболевшие подростки. Они требуют провести в образовательных учреждениях санобработку.

По словам заведующей детским отделением Каскеленской городской инфекционной больницы Сауле Баракбаевой, у детей со сниженным иммунитетом слабый гемато-энцефалический барьер.

«В этом году очень много, мы уже пролечили 61 больного», – говорит она.

Выписать трех заболевших учениц врачи планируют уже на следующей неделе.