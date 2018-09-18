После инцидента часть находившихся в подземке людей решили, что произошёл теракт.
В мадридском метро у пассажирки взорвался ноутбук, в результате чего лёгкие ранения получили шесть человек — сама женщина и находившиеся рядом с ней в вагоне люди.
Как сообщает газета El Mundo, компьютер женщины находился в сумке.
После взрыва часть пассажиров решила, что имел место теракт, в связи с чем началась паника. На место инцидента были направлены медики и полицейские.
Отмечается, что взрыв произошёл на станции метро «Принсипе де Вергара».