В январе этого года в Ордабасинский РОП с заявлением обратился местный житель о том, что из его дома неизвестные лица похитили ювелирные изделия и ноутбук.

Сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около четверти миллиона тенге.

Сотрудники районного отдела полиции зарегистрировали данный факт в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража».

С целью раскрытия преступления и задержания подозреваемых в краже создали следственно-оперативную группу из числа наиболее опытных полицейских. Стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых с помощью камер видеонаблюдения удалось выйти на след домушника.

Подозреваемым оказался жителем Шардаринского района, ранее неоднократно судимый за кражи и грабеж.

Следствием установлено, что домушник совершил кражу ранним утром, пользуясь отсутствием хозяев в доме.

Подозреваемый арестован. В настоящее время проводится досудебное расследование. Стражами порядка выясняется причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными, а также установить в своих жилищах камеры видеонаблюдения и охранную сигнализацию.

Также с целью предупреждения квартирных краж необходимо укрепить входные двери надёжными замками, а на окнах установить железные решетки. Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.