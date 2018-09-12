Учёные из Университета Невады и Института исследования пустыни пришли к выводу, что при курении электронных сигарет большая часть химических соединений, вызывающих рак, оседает в лёгких, сообщает life.ru.

Как сообщает портал EurekAlert!, исследователи проанализировали концентрацию альдегидов и токсинов, провоцирующих рак, до и после курения электронных сигарет в организме 12 человек.

Также учёные сравнили концентрацию данных веществ в дыме от таких сигарет и воздухе, который выдыхают участники эксперимента в процессе курения.

Оказалось, что после использования электронных сигарет средняя концентрация альдегидов в выдыхаемом воздухе в 10,5 раза выше, чем до того. В то же время концентрация формальдегида в выдыхаемом воздухе в сотни раз ниже, чем в дыме от подобной сигареты. Таким образом, большая его часть оседает в организме человека.

По мнению учёных, данный эксперимент наглядно демонстрирует возможный вред от электронных сигарет из-за альдегидов в их дыме.