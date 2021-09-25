Электронные сигареты и вейпы набирают популярность среди казахстанских подростков.

Дети курят на улице, за школой и даже дома. Спрос на дымящие «игрушки» вырос за счет своей доступности. Школьники без ограничений могут купить модный девайс в табачных магазинах или интернете. Специалисты говорят, одноразовые «электронки» вызывают еще большее привыкание, чем обычные сигареты.

Новомодное увлечение – одноразовые электронные сигареты – набирают бешеную популярность среди школьников. Подростков привлекает разнообразие вкусов, а также внешний вид. Из-за доступности и простоты использования, каждый второй подросток знает, где купить и как использовать девайс.

Мы решили провести эксперимент. Проверить доступность электронных сигарет несовершеннолетним. И в первом же интернет- магазине школьнице оформили заказ.

Бытует мнение, что электронные сигареты не опасны для здоровья. Но врачи другого мнения. Они говорят, что девайсы не менее вредные чем растительный табак.

-Десятилетний ребёнок иногда, он не знает, но балуется получается. И в результате вот этого испарения и нагревания они могут получить в первую очередь даже ожоги верхних дыхательных путей. Потому что сам пар он тоже, во-первых, сушит верхние дыхательные пути и в результате этого могут появляться различные заболевания бронхов, считает Раушан Баймурунова врач, психиатр-нарколог.

Продажа табачных изделий, в том числе электронных сигарет, лицам до 21 года запрещена. Карается это административным штрафом от 15 до 100 месячных расчетных показателей за однократное правонарушение и от 30 до 200 месячных расчетных показателей за повторное правонарушение.