Токаев поручил взять вейпы под особый контроль

От вейпов до наркотиков всего один шаг. Так считает президент страны Касым-Жомарт Токаев, обеспокоенный модой на электронные сигареты.

По словам Токаева, рекламы электронных сиграет внушают подросткам неверное представление.

«Еще одной напастью, угрожающей здоровью нации, стали так называемые вейпы и различные виды электронных сигарет. К сожалению, их употребление вошло в некую моду среди подростков. Этому способствует их широкая доступность и агрессивная реклама о якобы их безвредности. А на самом деле молодежь подвергает себя серьезной опасности, потому что вейпы сами по себе вредные, и от них до настоящих наркотиков один шаг. Нужно принять системные срочные меры для борьбы с этим опасным явлением, одними запретами делу не поможешь», — говорит Токаев.

Токаев поручил правоохранительным органам взять на особый контроль электронные сигареты.