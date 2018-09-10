Ранее судимый уроженец города Шымкент был задержан после кражи бумажника в припаркованном авто в Алматы, сообщает пресс-служба ДВД города, передает РИА Bestnews.kz.

Как установлено, гражданин Ж. прибыл в Алматы на заработки, которые, по одной из версий, могли носить исключительно криминальный характер.

«Со слов задержанного, он приехал работать на стройке и не планировал заниматься чем-либо незаконным. Когда проходил в одном из дворов, то невольно в глаза бросилась бесхозно стоявшая автомашина с открытой дверью. Тут-то он не сдержался перед соблазном легкой наживы. Мужчина спокойно проник внутрь автомобиля и вытащил портмоне, в котором находились денежные средства в размере 11 тысяч тенге», — сообщил начальник УВД Алмалинского района полковник полиции Данияр Мендебаев.

По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по статье 188 УК РК. Личность фигуранта проверяется на причастность к другим преступлениям.