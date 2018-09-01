Сегодня самый звонкий праздник — 1-ое сентября. С раннего утра на улицах и в автобусах Шымкента суматоха: старшеклассники и сонные первоклашки с родителями идут в школу.

Первый звонок прозвенел в школе №57, мкр. Бозарык. Там сегодня двойной праздник — открытие школы и начало учебного года. Школьники представили учителям и родителям концертную программу.

С двойным праздником коллектив школы и учеников поздравил глава Шымкента Габидулла Абдрахимов. Аким призвал детей учиться на пятерки и пожелал успехов: «Я не сомневаюсь, что учителя будут применять самые передовые технологии в сфере образования. Да такие, что дети с удовольствием будут приходить в школу. Образование сегодня — одна из самых развивающихся сфер. В новом учебном году на обновленную программу переходят 3, 6 и 8 классы. В 5 и 7 классах вводится новый предмет — «Краеведение». И я от всей души желаю нашим детям отличного учебного года!»

Новая школа построена с учетом всех современных требований. Трехэтажное здание рассчитано на 900 мест. Здесь предусмотрено 40 учебных кабинетов. Кроме того, школа оборудована двумя лингафонно-мультимедийными кабинетами, 4 кабинетами информатики.

Первое сентября по-военному

Начало учебного года отметили и в военном училище им. С. Рахимова. 220 курсантов будут проходить курс молодого бойца и учиться по школьной программе, которая значительно отличается от обычной. Тут углубленное изучение языков, внимание уделяется изучению английского и турецкого. Курсанты будут проходить начальную военную подготовку. Уже после окончания училища будущие бойцы смогут значительно легче продолжить военное дело.

Первый звонок в НИШ

По-своему отмечают начало учебного года в Назарбаев Интеллектуальной школе (НИШ). Тут ученики проходят особый курс обучения, углубленное изучение языков и остальных предметов. Ученики НИШ обучаются по 12-летней программе, это значительная нагрузка, но дети обещают справиться и набрать необходимые баллы.

Отметим, в 133 школах города обучаются 177 297 школьников, 22000 из них — первоклассники.