С 1 сентября на постоянной основе будут введены классные часы по вопросам безопасности. Такую информацию в ходе круглого стола на площадке СЦК предоставил главный эксперт комитета по охране прав детей министерства просвещения РК Аскар Исабаев.

«Нами также разработаны алгоритмы, которые в апреле этого года были направлены во все организации образования. Алгоритмы включают в себя безопасное поведение на водоемах, в общественных местах, на аттракционах. Они написаны доступным языком для школьников, чтобы они знали, как вести себя в каждой ситуации», — сказал спикер.

Кроме того, продолжается проверка организаций образования на соблюдение безопасности: проверятся мебель, спортивный инвентарь, школьное оборудование, лестничные пролеты.

Также проверяется наличие открытых канализационных люков на территории и вблизи организаций образования.

«Совместно с МВД разработан план действий на 2023-2025 годы по обеспечению безопасности дорожной инфраструктуры, прилегающей к организациям образования. План включает в себя установку освещения, искусственных дорожных неровностей, знаков ограничения скорости и дети», — добавил представитель минпросвещения.