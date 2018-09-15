В школах Шымкента на фоне увеличения числа учащихся в школах не хватает ученических мест, заявил Аскар Ибраимов, президент компании «Финансовый центр», которая занимается мониторингом внедрения так называемого подушевого финансирования среднего образования.

Аналогичная проблема — с нехваткой мест, по словам Ибраимова, наблюдается в городах Астана и Алматы, передает Аzattyq.

«В Шымкенте растет численность населения. Главной проблемой является нехватка школ. Планируемые к постройке 50–100 школ могут не восполнить этой потребности», — сказал Ибраимов на встрече с журналистами в школе-лицее № 24 в Шымкенте.

Руководитель управления образования города Шымкента Акерке Абылайхан говорит, что в 2018 году число выпускников школ в Шымкенте составило 7 600, тогда как в новом учебном году в школу впервые пошли 24 тысячи детей. Она отметила высокие темпы роста численности населения города.

Компания «Финансовый центр», согласно информации на ее сайте, ранее была преобразована в акционерное общество из одноименного государственного учреждения министерства образования и науки.

В настоящее время в Шымкенте насчитывается по меньшей мере шесть школ, в которых часть учеников вынуждена обучаться в других зданиях. Ранее управление образования для решения этой проблемы предложило приспособить опустевшие административные здания под школы.

Ежегодно в школы города прибывает в среднем до 15 тысяч детей сверх нормы.